Житель Барнаула потерял 133 тысячи рублей из-за свидания с незнакомкой в "театре"

Молодой человек зарегистрировался на сайте знакомств и вскоре завязал переписку с девушкой

28 февраля 2026, 18:52, ИА Амител

Свидание, пара

В Алтайском крае 23‑летний житель Барнаула пострадал от действий интернет‑мошенников после знакомства в Сети. Об этом проинформировала пресс‑служба ГУ МВД России по региону.

История началась с того, что молодой человек зарегистрировался на сайте знакомств и вскоре завязал переписку с неизвестной девушкой. Собеседница быстро завоевала его доверие, предложила совместно посетить театральное представление и прислала ссылку для приобретения билетов в одно из местных заведений.

Не подозревая обмана, барнаулец перешел по ссылке и ввел данные своей банковской карты, оплатив два билета на общую сумму свыше 3 тысяч рублей.

Однако билеты так и не поступили, а попытки связаться с технической поддержкой сайта оказались безрезультатными.

Вместо помощи злоумышленники убедили молодого человека предоставить полные реквизиты карты якобы для оформления возврата средств. После того как он выполнил это требование, с его счета было списано более 13 тысяч рублей.

В дальнейшем списания продолжились — деньги уходили на различные платежные системы, пока общий ущерб не достиг 133 тысяч рублей.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В региональном управлении МВД призвали граждан быть предельно бдительными в интернете, особенно в ситуациях, связанных с финансовыми операциями и передачей персональных данных.

