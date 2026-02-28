До -20. О погоде в Барнауле 28 февраля

Утром пойдет небольшой снег

28 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

На Алтай вернулась нормальная зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -16 до -21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 28 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории края пойдет небольшой снег. В утренние часы местами возможна изморозь. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле обещают -18...-20 градусов. Утром небольшой снег. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с.