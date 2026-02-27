Такой день. Депутат АКЗС Волобуев в СК РФ и приговор "барнаульскому маньяку" в апелляции

О главных событиях региона за 27 февраля

27 февраля 2026, 23:44, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле окончательно вступил в силу приговор по делу о падении снега и наледи с крыши жилого дома, из-за которого серьезно пострадал ребенок. Ответственность за произошедшее понесла директор управляющей компании — решение утвердил Октябрьский районный суд Барнаула.

Депутата АКЗС Александра Волобуева, ранее оказавшегося в центре скандала из-за непристойных фотографий, доставили в СК РФ.

В пригороде Барнаула десятимесячную девочку госпитализировали после нападения домашней собаки. Животное укусило ребенка за голову — травмы оказались тяжелыми.

Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Виталию Манишину, осужденному на 25 лет за убийство 11 человек.

В Барнауле полиция изъяла жидкость для вейпов на 37 млн рублей. Фигурант продавал немаркированную продукцию через принадлежащие ему торговые точки.

В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на 2026-й.