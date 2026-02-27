Аферисты начали маскировать файлы с вирусами под бесплатные электронные книги
Злоумышленники рассылают в соцсетях и мессенджерах "полезные" файлы, при открытии которых получают полный доступ к устройству
27 февраля 2026, 19:05, ИА Амител
Центробанк сообщил о росте мошеннических атак через социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники маскируют вредоносные файлы под бесплатные электронные книги, антивирусные программы и другие полезные материалы.
Если пользователь скачивает и открывает такой файл, преступники получают полный дистанционный контроль над устройством. Они могут читать входящие СМС, просматривать историю звонков и управлять любыми функциями телефона.
В ЦБ рекомендуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать полученные от них файлы. Лучше сразу заблокировать подозрительный контакт. Также регулятор советует установить на телефон антивирус и регулярно его обновлять.
