Барнаульский Музей военной истории получит в коллекцию боевой танк Т‑62
28 февраля 2026, 20:58, ИА Амител
Депутаты Барнаульской городской Думы приняли решение о передаче танка Т‑62, установленного на площади Ветеранов, из муниципальной собственности в ведение Алтайского края. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Барнаула.
Боевая машина станет частью экспозиции отреставрированного Музея военной истории — структурного подразделения Алтайского государственного краеведческого музея.
Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич прокомментировала решение депутатов:
«Логично закрепить танк за регионом и музеем. Это позволит использовать его в едином музейном комплексе для жителей и гостей края».
Историческая ценность танка обусловлена его боевым прошлым. Машина принимала участие в военных действиях на территории Афганистана. Экспонат появился на площади Ветеранов летом 2020 года — его установили в честь 90‑летия Воздушно‑десантных войск.
За прошедшие годы танк завоевал популярность у горожан и туристов, а также стал традиционным местом встреч воинов‑интернационалистов и ветеранов ВДВ.
09:24:32 01-03-2026
А бывают не боевые танки?
15:24:49 01-03-2026
На ходу?