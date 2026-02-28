Барнаульский Музей военной истории получит в коллекцию боевой танк Т‑62

Экспонат появился на площади Ветеранов летом 2020 года

28 февраля 2026, 20:58, ИА Амител

Танк / Фото: официальный сайт Барнаула
Депутаты Барнаульской городской Думы приняли решение о передаче танка Т‑62, установленного на площади Ветеранов, из муниципальной собственности в ведение Алтайского края. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Барнаула

Боевая машина станет частью экспозиции отреставрированного Музея военной истории — структурного подразделения Алтайского государственного краеведческого музея.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич прокомментировала решение депутатов: 

«Логично закрепить танк за регионом и музеем. Это позволит использовать его в едином музейном комплексе для жителей и гостей края».

Историческая ценность танка обусловлена его боевым прошлым. Машина принимала участие в военных действиях на территории Афганистана. Экспонат появился на площади Ветеранов летом 2020 года — его установили в честь 90‑летия Воздушно‑десантных войск.

За прошедшие годы танк завоевал популярность у горожан и туристов, а также стал традиционным местом встреч воинов‑интернационалистов и ветеранов ВДВ.

Заседание БГД / Фото: Анжелика Пьянкова / пресс-служба БГД

Комментарии 2

Танкист

09:24:32 01-03-2026

А бывают не боевые танки?

Гость

15:24:49 01-03-2026

На ходу?

