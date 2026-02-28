Посольство в Иране срочно призвало российских граждан покинуть страну
Тем временем в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы
28 февраля 2026, 19:19, ИА Амител
В связи с неспокойной обстановкой в ближневосточном регионе, российское дипломатическое представительство в Иране настоятельно рекомендовало российским гражданам, находящимся на иранской территории, незамедлительно ее покинуть.
Подобные предостережения также были направлены гражданам, пребывающим в других странах данного региона.
Так, в столице страны Абу-Даби в небе фиксируется перехват ракет, выпущенных Ираном в ответ на действия США и Израиля. Также сообщается об ударе по американской базе Аль-Дхафра, воздушное пространство над страной полностью закрыли.
Согласно сведениям, полученным агентством Reuters, в Абу-Даби зафиксирован летальный исход после успешного перехвата иранских ракет силами правопорядка Объединенных Арабских Эмиратов.
Также российские туристы сообщают о череде мощных взрывов вблизи с главным аэропортом Абу-Даби, пишет "П".
Кроме того, поступают сообщения о гибели нескольких видных деятелей Корпуса стражей исламской революции и политических фигур в результате мощных атак, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.
Известно, что израильские удары по южным районам Ирана привели к гибели как минимум пяти человек, среди которых оказались школьницы начальных классов. По сообщениям средств массовой информации, на выезде из города образовались многокилометровые автомобильные заторы.
19:35:22 28-02-2026
Это точно русские граждане ?
23:07:33 28-02-2026
Гость (19:35:22 28-02-2026) Это точно русские граждане ?... точно, куча народу улетели 25го февр до 11го марта, из класса нашего три семьи только! ужас
00:09:27 01-03-2026
Гость (19:35:22 28-02-2026) Это точно русские граждане ?... В статье написано про российских граждан. Какое вам дело до их национальности, почему они должны быть именно русскими? Вы что нацист?
21:09:55 28-02-2026
как покинуть ежели авиасообщение приостановили?на ешаках или пехом?
23:08:03 28-02-2026
Гость (21:09:55 28-02-2026) как покинуть ежели авиасообщение приостановили?на ешаках или... через малдивы-шри-ланку
00:43:22 01-03-2026
Призыв для галочки