Посольство в Иране срочно призвало российских граждан покинуть страну

Тем временем в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы

28 февраля 2026, 19:19, ИА Амител

Обстановка в Абу-Даби / Фото: стоп-кадр с видео РЕН ТВ
Обстановка в Абу-Даби / Фото: стоп-кадр с видео РЕН ТВ

В связи с неспокойной обстановкой в ближневосточном регионе, российское дипломатическое представительство в Иране настоятельно рекомендовало российским гражданам, находящимся на иранской территории, незамедлительно ее покинуть. 

Подобные предостережения также были направлены гражданам, пребывающим в других странах данного региона.

Так, в столице страны Абу-Даби в небе фиксируется перехват ракет, выпущенных Ираном в ответ на действия США и Израиля. Также сообщается об ударе по американской базе Аль-Дхафра, воздушное пространство над страной полностью закрыли.

Согласно сведениям, полученным агентством Reuters, в Абу-Даби зафиксирован летальный исход после успешного перехвата иранских ракет силами правопорядка Объединенных Арабских Эмиратов.

Также российские туристы сообщают о череде мощных взрывов вблизи с главным аэропортом Абу-Даби, пишет "П".

Кроме того, поступают сообщения о гибели нескольких видных деятелей Корпуса стражей исламской революции и политических фигур в результате мощных атак, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.

Известно, что израильские удары по южным районам Ирана привели к гибели как минимум пяти человек, среди которых оказались школьницы начальных классов. По сообщениям средств массовой информации, на выезде из города образовались многокилометровые автомобильные заторы.

Накануне Трамп объяснил, зачем США начали масштабную операцию против Ирана.

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Часть российских рейсов в Дубай отменили из-за закрытия неба над Ираном

Пассажирам предложат переоформить полет на другие ближайшие рейсы
Гость

19:35:22 28-02-2026

Это точно русские граждане ?

Гость

23:07:33 28-02-2026

Гость (19:35:22 28-02-2026) Это точно русские граждане ?... точно, куча народу улетели 25го февр до 11го марта, из класса нашего три семьи только! ужас

Селянин

00:09:27 01-03-2026

Гость (19:35:22 28-02-2026) Это точно русские граждане ?... В статье написано про российских граждан. Какое вам дело до их национальности, почему они должны быть именно русскими? Вы что нацист?

Гость

21:09:55 28-02-2026

как покинуть ежели авиасообщение приостановили?на ешаках или пехом?

Гость

23:08:03 28-02-2026

Гость (21:09:55 28-02-2026) как покинуть ежели авиасообщение приостановили?на ешаках или... через малдивы-шри-ланку

Гость

00:43:22 01-03-2026

Призыв для галочки

