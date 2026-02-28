Тем временем в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы

28 февраля 2026, 19:19, ИА Амител

Обстановка в Абу-Даби / Фото: стоп-кадр с видео РЕН ТВ

В связи с неспокойной обстановкой в ближневосточном регионе, российское дипломатическое представительство в Иране настоятельно рекомендовало российским гражданам, находящимся на иранской территории, незамедлительно ее покинуть.

Подобные предостережения также были направлены гражданам, пребывающим в других странах данного региона.

Так, в столице страны Абу-Даби в небе фиксируется перехват ракет, выпущенных Ираном в ответ на действия США и Израиля. Также сообщается об ударе по американской базе Аль-Дхафра, воздушное пространство над страной полностью закрыли.

Согласно сведениям, полученным агентством Reuters, в Абу-Даби зафиксирован летальный исход после успешного перехвата иранских ракет силами правопорядка Объединенных Арабских Эмиратов.

Также российские туристы сообщают о череде мощных взрывов вблизи с главным аэропортом Абу-Даби, пишет "П".

Кроме того, поступают сообщения о гибели нескольких видных деятелей Корпуса стражей исламской революции и политических фигур в результате мощных атак, осуществленных Соединенными Штатами и Израилем.

Известно, что израильские удары по южным районам Ирана привели к гибели как минимум пяти человек, среди которых оказались школьницы начальных классов. По сообщениям средств массовой информации, на выезде из города образовались многокилометровые автомобильные заторы.

Накануне Трамп объяснил, зачем США начали масштабную операцию против Ирана.