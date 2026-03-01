Врач раскрыл опасность "коктейля" из алкоголя и лекарств

Нарколог назвал препарат, который превращается в яд при сочетании со спиртными напитками

01 марта 2026, 08:15, ИА Амител

Лекарства, фальсификат, аптечка /Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нарколог Андрей Тюрин, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед", предупредил об опасности одновременного приема алкоголя и лекарственных препаратов.

В беседе с "Лентой.ру" специалист разъяснил механизмы негативного взаимодействия спиртного с медикаментами и назвал наиболее рискованные сочетания.

По словам врача, совмещение лекарств с алкоголем создает чрезвычайную нагрузку на печень. Органу приходится одновременно перерабатывать два токсина. Это может привести к двум противоположным последствиям: либо к передозировке при стандартной дозе препарата, либо к его ускоренному усвоению, из‑за чего лекарство не успевает оказать нужный эффект.

Особую тревогу у специалиста вызывает сочетание алкоголя с парацетамолом. Нарколог подчеркнул, что в таком случае препарат превращается в гепатотоксичный яд.

Даже незначительное превышение дозы на фоне употребления спиртного способно спровоцировать массивный некроз печени, который может потребовать трансплантации органа.

Не менее рискованно комбинировать алкоголь с нестероидными противовоспалительными средствами — например, с ибупрофеном и аспирином. Такое сочетание существенно повышает вероятность развития желудочных кровотечений и формирования язв.

Опасность представляют и комбинации спиртного с препаратами от гипертонии: они могут вызвать резкое падение артериального давления при попытке встать, что чревато обмороком и травмами.

Кроме того, прием лекарств для снижения уровня холестерина вместе с алкоголем многократно увеличивает риск разрушения мышечной ткани и развития печеночной недостаточности.

Андрей Тюрин также настоятельно посоветовал избегать сочетания алкоголя с антибиотиками. Поскольку спиртное ослабляет иммунную систему, а некоторые антибактериальные препараты в сочетании с ним могут спровоцировать тяжелое отравление. Его симптомы включают падение давления, тошноту, рвоту, тахикардию и чувство страха.

