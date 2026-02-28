Туристы смогут вернуть 100% предоплаты при отмене брони с 1 марта

Права туристов получат дополнительную защиту

28 февраля 2026, 11:54, ИА Амител

С 1 марта 2026 года россияне получат усиленную защиту прав при бронировании гостиниц: граждане смогут рассчитывать на полный возврат предоплаты в случае отмены бронирования до дня заезда. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«С 1 марта 2026 года усиливается защита туриста. При отмене бронирования до дня заезда гражданин вправе рассчитывать на полный возврат предоплаты», — пояснил депутат.

Он также уточнил, что в ситуации неявки или отмены бронирования в день заезда отель вправе удержать не более стоимости одних суток проживания, а гарантированная бронь будет сохраняться не менее 24 часов.

По словам Кривоносова, нововведения позволят устранить практику чрезмерных удержаний средств и обеспечат единые правила возврата для всех участников рынка гостиничных услуг.