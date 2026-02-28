В России предложили перенести весенние школьные каникулы

Автором инициативы выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб

28 февраля 2026, 14:49, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением пересмотреть сроки весенних школьных каникул. В интервью ТАСС он заявил, что было бы целесообразно устанавливать их в период с 23 февраля по 9 марта.

По мнению Гриба, такой график окажется удобным для семей: многие родители традиционно берут отгулы в эти даты, объединяя их с официальными выходными и праздничными днями.

При этом сроки весенних каникул в школах зависят от принятой системы обучения — по четвертям или триместрам.

Хотя Минпросвещения РФ выдает рекомендации по датам, окончательное решение о начале и окончании каникул принимают сами образовательные учреждения.

Так, для школ с четвертной системой на текущий год рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля. В учебных заведениях, работающих по триместрам, рекомендованные даты — с 11 по 19 апреля.

Владислав Гриб ранее выдвигал и другую инициативу, касающуюся праздничного календаря. Он предлагал сделать длительные праздничные периоды в России непрерывными, чтобы избежать разрыва рабочей недели короткими выходами на работу посреди череды праздников.

В частности, по его мнению, майские праздники следовало бы отмечать сплошным блоком — с 1 по 9 мая, без промежуточных рабочих дней.

