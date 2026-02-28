В России предложили перенести весенние школьные каникулы
Автором инициативы выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб
28 февраля 2026, 14:49, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с предложением пересмотреть сроки весенних школьных каникул. В интервью ТАСС он заявил, что было бы целесообразно устанавливать их в период с 23 февраля по 9 марта.
По мнению Гриба, такой график окажется удобным для семей: многие родители традиционно берут отгулы в эти даты, объединяя их с официальными выходными и праздничными днями.
При этом сроки весенних каникул в школах зависят от принятой системы обучения — по четвертям или триместрам.
Хотя Минпросвещения РФ выдает рекомендации по датам, окончательное решение о начале и окончании каникул принимают сами образовательные учреждения.
Так, для школ с четвертной системой на текущий год рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля. В учебных заведениях, работающих по триместрам, рекомендованные даты — с 11 по 19 апреля.
Владислав Гриб ранее выдвигал и другую инициативу, касающуюся праздничного календаря. Он предлагал сделать длительные праздничные периоды в России непрерывными, чтобы избежать разрыва рабочей недели короткими выходами на работу посреди череды праздников.
В частности, по его мнению, майские праздники следовало бы отмечать сплошным блоком — с 1 по 9 мая, без промежуточных рабочих дней.
Ранее также сообщалось, что в Общественной палате заявили о готовности школ России к переходу на 12 лет обучения.
15:02:59 28-02-2026
Еще лучше объединить осенние, весенние и зимние каникулы. А что? Три месяца летом, месяц зимой. Два семестра, как в институте и никаких четвертей!
15:56:11 02-03-2026
Директор рыб з-да в п. Чныррах (15:02:59 28-02-2026) Еще лучше объединить осенние, весенние и зимние каникулы. А ... Вот лишь бы ляпнуть, а как себя чувствуют дети- неважно. Они учатся с утра до ночи, серьезно, больше чем взрослые работают и больше студентов, им нужен отдых каждый месяц, а не один жирный перерыв
16:10:33 28-02-2026
A Гриб давно был на каникулах?
17:17:29 28-02-2026
У многих граждан РФ выходные - 1 - 2 января и 9 мая.
Остальные дни рабочие
17:45:28 28-02-2026
Лука (17:17:29 28-02-2026) У многих граждан РФ выходные - 1 - 2 января и 9 мая.Оста... И в выходные безоблачно вкалывают? 7х7? ну ты бредишь!
17:44:49 28-02-2026
Опять грибы🤦♂️
19:11:03 28-02-2026
Хватит двигать время (в том числе каникулы и праздники), занимайтесь делом.
19:38:53 28-02-2026
Не знаю, как навсегда, но в этом году реально жесть - каникулы с 29 марта. Огромная холодная и темная 3 четверть и потом четвертая, с горой майских выходных, учебных дней реально месяц - и зачем? сдвинули бы на недельку , с 21 марта, немного бы уравновесили
19:39:30 28-02-2026
Снова под богатое меньшество всех русских строят грибы разные.?
22:30:19 28-02-2026
Всё очевиднее становится что им там в думе не хрен делать. Каникулы передвинуть, 12 лет учиться... А вы давно заглядывали в школьные учебники???
Там такой бред, до 9 класса дотянуть бы.
Лучше ЕГЭ отмените и верните советскую программу обучения,за Европой гонятся ...
Так там и живут совсем по другому нежели мы... выживаем ...
14:51:42 02-03-2026
Проходил мимо (22:30:19 28-02-2026) Всё очевиднее становится что им там в думе не хрен делать. К...
Раньше 10 лет учились и все было нормально. Зачем то воткнули класс в начальную школу и сделали 11 лет. А 12 лет для чего? Что изменится?
22:50:43 28-02-2026
Лучше ЕГЭ отмените .
Учебники верните советские, в нынешних авторы грибов переели....и со слов кузнечика писали их...
23:15:43 28-02-2026
Гость (19:38:53 28-02-2026) Не знаю, как навсегда, но в этом году реально жесть - канику... Очень здравая идея. Уже сейчас к началу марта все действительно на пределе и ученики и учителя, и родители. А учиться ещё целый месяц. Зато в 4 четверть учиться всего апрель, потому что первые 10 мая праздники, а потом школы готовятся к экзаменам. И май пролетает мимо
03:17:38 01-03-2026
Раньше весенние каникулы были с 24 марта. А 1 апреля уже выходили на учёбу.
Третья четверть и так самая длинная. Так ещё и каникулы теперь с 28- го марта начнутся. Совсем тронулись!
10:04:12 01-03-2026
Гость (19:38:53 28-02-2026) Не знаю, как навсегда, но в этом году реально жесть - канику... Я в 11 классе, наоборот очень рада, что каникулы выпали на конец марта и начало апреля. До этого каникулы ставили раньше, я живу в Сибири, из-за морозов даже на улицу было выйти невозможно, а так может быть хоть чуть-чуть теплее будет)
Те классы что постарше,не могу сказать, что устали. Всё равно отдыхали и на 23, и 8 марта будет + у малышей (1-2 класс) ещё неделя дополнительных каникул в феврале.
11:46:09 01-03-2026
неделя дополнительных каникул только у 1 класса
15:23:24 01-03-2026
И кто из сумасшедших родителей традиционно берет отпуск в конце февраля? Отсыпаться? Огород еще не начался. Не все на теплые моря имеют возможность в это время выезжать.
19:07:09 01-03-2026
И зачем это? Чтобы третья четверть длилась месяц? А четвертая 3 месяца?
19:15:29 01-03-2026
Это чё за гриб чё он там решает
01:43:24 02-03-2026
А это гриб какой - из леса, или из банки?! 🤔
05:56:59 02-03-2026
Пол страны на СВО, ещё половина работает вахтовым методом, для кого и для чего?
08:38:45 02-03-2026
Да чего уж там, где Русская не пропадала? Если делать, то делать. Самое лучшее время для каникул это с 25 декабря по 11 мая. Сразу все и всё отметят.
13:35:49 02-03-2026
12 лет! Вообще обалдели? Верните старые учебники и ЕГЭ отмените!
13:58:23 02-03-2026
Гость (13:35:49 02-03-2026) 12 лет! Вообще обалдели? Верните старые учебники и ЕГЭ отмен... Если 12 лет, то надо будет срочников призывать в 20 лет, ведь не успеют до 18 окончить школу.
15:47:29 02-03-2026
Гость (13:58:23 02-03-2026) Если 12 лет, то надо будет срочников призывать в 20 лет, вед... За Европой? Там идут в школу в 4-5 лет, как детсад - подготовка к школе. У них получается начлка 6 лет, потому и учатся 12-13 лет. А тут просят рожать пораньше и в школу ходить подольше. Норм, да?
16:30:43 04-03-2026
Гость (13:58:23 02-03-2026) Если 12 лет, то надо будет срочников призывать в 20 лет, вед... Так они же и обещали начинать призывать с 21 гтда, когда призывной аозраст увеличивали до 30 лет. Только почему то совсем забыли об этлм
10:04:02 03-03-2026
Под чьих то отпрысков протягивают, видимо, где-то далеко уже в апреле можно загорать и купаться. Короче , опять под чиновников и депутатов.