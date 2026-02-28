Алтайские правоохранители помогли водителю "Газели" на заснеженной трассе в мороз
Из-за скользкой дороги автомобилист никак не мог подняться в гору
28 февраля 2026, 11:21, ИА Амител
Сотрудники Краснощековской Госавтоинспекции помогли водителю "Газели", оказавшемуся в затруднительной ситуации на зимней дороге. Об этом рассказали в телеграм-канале ГИБДД края.
Вечером лейтенанты полиции Кирилл Катюков и Николай Суховей, находясь на патрулировании 6‑го километра автодороги Маралиха — Куйбышево — Чинета — Генералка, заметили автомобиль, который не мог преодолеть подъем.
Дорога покрылась ледяной коркой, из‑за чего движение стало крайне затруднительным. "Газель" направлялась в село Чинета, где ее уже длительное время ожидали. Оценив обстановку, инспекторы приняли решение помочь водителю: с помощью гибкой сцепки они обеспечили преодоление сложного участка.
Водитель и его напарник выразили искреннюю благодарность автоинспекторам за оперативную помощь — сотрудники ГИБДД не оставили их на пустынной трассе в сложной ситуации.
Молодцы!