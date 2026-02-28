В зоопарке Барнаула показали белоснежных малышей-дикобразов
В конце декабря 2025‑го у Чука и Мери случилось радостное событие — на свет появились детеныши
28 февраля 2026, 09:24, ИА Амител
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" празднуют маленькое чудо: у пары дикобразов Чука и Мери подрастают детеныши. Малыши, поражающие своей белоснежной окраской и колючей "прической", уже перешагнули трехмесячный рубеж — об их взрослении можно судить по свежему видео, размещенному в официальной группе зоопарка во "ВКонтакте".
Сотрудники зоопарка с теплотой отмечают, что новоиспеченные родители демонстрируют поистине ответственное отношение к своим обязанностям.
«Чук и Мери продолжают наслаждаться родительством и относятся к этому с полной ответственностью», — говорится в публикации.
Это событие стало историческим для учреждения: потомство у дикобразов появилось впервые за всю историю существования барнаульского зоопарка.
Новорожденные пополнили семейство в конце декабря 2025 года, а уже в январе персонал приступил к постепенному прикармливанию малышей "взрослой" пищей.
15:16:22 28-02-2026
Какие классные!