В зоопарке Барнаула показали белоснежных малышей-дикобразов

В конце декабря 2025‑го у Чука и Мери случилось радостное событие — на свет появились детеныши

28 февраля 2026, 09:24, ИА Амител

Дикобразы / Фото: стоп-кадр с видео зоопарка Барнаула

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" празднуют маленькое чудо: у пары дикобразов Чука и Мери подрастают детеныши. Малыши, поражающие своей белоснежной окраской и колючей "прической", уже перешагнули трехмесячный рубеж — об их взрослении можно судить по свежему видео, размещенному в официальной группе зоопарка во "ВКонтакте".

Сотрудники зоопарка с теплотой отмечают, что новоиспеченные родители демонстрируют поистине ответственное отношение к своим обязанностям.

«Чук и Мери продолжают наслаждаться родительством и относятся к этому с полной ответственностью», — говорится в публикации.

Это событие стало историческим для учреждения: потомство у дикобразов появилось впервые за всю историю существования барнаульского зоопарка.

Новорожденные пополнили семейство в конце декабря 2025 года, а уже в январе персонал приступил к постепенному прикармливанию малышей "взрослой" пищей.

