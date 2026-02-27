В Барнауле будут судить мужчину, который избил сделавшую ему замечание пассажирку автобуса
По данным следствия, барнаулец был пьян
27 февраля 2026, 19:31, ИА Амител
В Барнауле в суд направлено дело в отношении местного жителя, избившего пассажирку автобуса, сообщили в краевой прокуратуре.
Мужчина обвиняется в "хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования".
«По версии следствия, мужчина, находясь в салоне автобуса, употреблял алкогольную продукцию. После сделанного ему пассажиркой замечания обвиняемый нанес ей многочисленные удары по телу, повлекшие вред здоровью средней тяжести», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.
Ранее в Барнауле водитель маршрутки наорал на женщину, схватил сумочку и сказал "звонить Путину".
15:17:31 28-02-2026
в транспорте пить? беспредел полный
надо распитие спиртных напитков, пива, перенести за черту поселений и городов. Пусть там бьют друг друга.
12:51:45 01-03-2026
А травоядных зожников вообще в сёла выселить! Паситесь там на лужайках.
А травоядных зожников вообще в сёла выселить! Паситесь там на лужайках.
18:41:56 28-02-2026
Что-то козлов развелось.
17:08:26 01-03-2026
не знаешь, куда деться уже от алкашей, опасно жить стало