В Барнауле будут судить мужчину, который избил сделавшую ему замечание пассажирку автобуса

По данным следствия, барнаулец был пьян

27 февраля 2026, 19:31, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле в суд направлено дело в отношении местного жителя, избившего пассажирку автобуса, сообщили в краевой прокуратуре.

Мужчина обвиняется в "хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования".

«По версии следствия, мужчина, находясь в салоне автобуса, употреблял алкогольную продукцию. После сделанного ему пассажиркой замечания обвиняемый нанес ей многочисленные удары по телу, повлекшие вред здоровью средней тяжести», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.

Ранее в Барнауле водитель маршрутки наорал на женщину, схватил сумочку и сказал "звонить Путину".

Комментарии 4

гость

15:17:31 28-02-2026

в транспорте пить? беспредел полный
надо распитие спиртных напитков, пива, перенести за черту поселений и городов. Пусть там бьют друг друга.

Гость

12:51:45 01-03-2026

А травоядных зожников вообще в сёла выселить! Паситесь там на лужайках.

гость

18:41:56 28-02-2026

Что-то козлов развелось.

гость

17:08:26 01-03-2026

не знаешь, куда деться уже от алкашей, опасно жить стало

