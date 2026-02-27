В Барнауле будут судить мужчину, который избил сделавшую ему замечание пассажирку автобуса

По данным следствия, барнаулец был пьян

27 февраля 2026, 19:31, ИА Амител

Автобус

В Барнауле в суд направлено дело в отношении местного жителя, избившего пассажирку автобуса, сообщили в краевой прокуратуре.

Мужчина обвиняется в "хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования".

«По версии следствия, мужчина, находясь в салоне автобуса, употреблял алкогольную продукцию. После сделанного ему пассажиркой замечания обвиняемый нанес ей многочисленные удары по телу, повлекшие вред здоровью средней тяжести», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.

