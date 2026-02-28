Это произойдет, если его администрация выполнит все поставленные перед ней условия

28 февраля 2026, 17:24, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что мессенджер Telegram сможет продолжить работу в России — при условии выполнения администрацией платформы всех предъявленных требований. Об этом сообщает ТАСС в рамках освещения программы "Единой России" "Партком".

Вопрос к парламентариям звучал так: сохранит ли Telegram возможность функционировать на территории РФ, если выполнит требования регуляторов? На это Боярский ответил однозначно:

«Конечно, останется».

Дискуссия вокруг будущего мессенджера развернулась после публикации 17 февраля в Telegram‑канале Baza информации о возможной блокировке сервиса.

В ней речь шла об уголовном деле в отношении основателя Telegram Павла Дурова: его подозревают в содействии террористической деятельности.

По данным спецслужбы, с 2022 года удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер.

Позже пресс‑служба Роскомнадзора уточнила, что в 2026 году регулятору пришлось направить платформе требования об удалении более 35,6 тысячи противоправных материалов. С начала 2025 года число таких требований превысило 300 тысяч.