В Госдуме назвали условие, при котором Telegram сможет работать в России
Это произойдет, если его администрация выполнит все поставленные перед ней условия
28 февраля 2026, 17:24, ИА Амител
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что мессенджер Telegram сможет продолжить работу в России — при условии выполнения администрацией платформы всех предъявленных требований. Об этом сообщает ТАСС в рамках освещения программы "Единой России" "Партком".
Вопрос к парламентариям звучал так: сохранит ли Telegram возможность функционировать на территории РФ, если выполнит требования регуляторов? На это Боярский ответил однозначно:
«Конечно, останется».
Дискуссия вокруг будущего мессенджера развернулась после публикации 17 февраля в Telegram‑канале Baza информации о возможной блокировке сервиса.
В ней речь шла об уголовном деле в отношении основателя Telegram Павла Дурова: его подозревают в содействии террористической деятельности.
По данным спецслужбы, с 2022 года удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер.
Позже пресс‑служба Роскомнадзора уточнила, что в 2026 году регулятору пришлось направить платформе требования об удалении более 35,6 тысячи противоправных материалов. С начала 2025 года число таких требований превысило 300 тысяч.
17:29:36 28-02-2026
Это сын шляпника , кто не в курсе. О нас с вами печётся
18:29:56 28-02-2026
Гость (17:29:36 28-02-2026) Это сын шляпника , кто не в курсе. О нас с вами печётся ... В курсе. Не понимаю только какого фига он не в цирке работает
19:14:43 28-02-2026
Думцы - всего лишь слуги народные! Не себе ли на беду они борзеют, демонстративно чихая на возмущение "быдла", категорически не согласного с блокадой Telegram, как и ряда других популярнейших интернет-ресурсов?
23:10:50 28-02-2026
тоесть - фигу, а не телега. ясно, наконец-то, а то задрали уже прыгать
09:42:11 03-03-2026
Задолбали за лохов всех держат. Давайте дороги запретим- преступники по ним перемещаются.
У людей бизнес построен с использованием мессенджеров - (такие бабки уплывали мимо) а новый МАХ под бизнес не приспособлен от слова совсем. Даже по странами СНГ пообщаться с партнером - теперь сложнее.