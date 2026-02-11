"Чуть самого не прибило". Ледяная глыба разбила перед иномарки в Барнауле

Очевидцы призывают горожан не оставлять машины вблизи зданий

11 февраля 2026, 09:53, ИА Амител

Поврежденный автомобиль / Фото: "Инцидент Барнаул"

Из-за активного таяния снега в Барнауле обострились проблемы с безопасностью — под угрозой оказываются и люди, и припаркованные автомобили.

«Из-за таяния снега начались проблемы с безопасностью машин и людей. Вот эту машину на улице Партизанской повредило снежной глыбой, и меня чуть самого не прибило недалеко от нее. Будьте осторожны», — написал читатель Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

По его словам, с крыши здания обрушилась снежная глыба. В результате у автомобиля оказался разбит перед, выбита фара и поврежден капот. Очевидцы призывают горожан быть внимательнее и по возможности не оставлять машины вблизи зданий.