"Чуть самого не прибило". Ледяная глыба разбила перед иномарки в Барнауле
Очевидцы призывают горожан не оставлять машины вблизи зданий
11 февраля 2026, 09:53, ИА Амител
Из-за активного таяния снега в Барнауле обострились проблемы с безопасностью — под угрозой оказываются и люди, и припаркованные автомобили.
«Из-за таяния снега начались проблемы с безопасностью машин и людей. Вот эту машину на улице Партизанской повредило снежной глыбой, и меня чуть самого не прибило недалеко от нее. Будьте осторожны», — написал читатель Telegram-канала "Инцидент Барнаул".
По его словам, с крыши здания обрушилась снежная глыба. В результате у автомобиля оказался разбит перед, выбита фара и поврежден капот. Очевидцы призывают горожан быть внимательнее и по возможности не оставлять машины вблизи зданий.
09:56:52 11-02-2026
10 метров
10:13:17 11-02-2026
А где оставлять? У нас ведь весь город в парковках! Даже которые были снесли и построили там человейники.
10:27:48 11-02-2026
Гость (10:13:17 11-02-2026) А где оставлять? У нас ведь весь город в парковках! Даже кот... в гараже! на парковке в 2-3 кварталах, как в Нью-Йорке, например. дада. вы странный. ну в карман себе засунь
10:58:03 11-02-2026
Гость (10:27:48 11-02-2026) в гараже! на парковке в 2-3 кварталах, как в Нью-Йорке, напр... У нас ведь весь город в гаражах и парковках! А если бы прочитали внимательней, то увидели бы, что парковок тоже нет. Даже около магазинов мест на 5-6. Хватит на квартал?
11:27:28 11-02-2026
Гость (10:58:03 11-02-2026) У нас ведь весь город в гаражах и парковках! А если бы прочи... В магазин обязательно ездить на авто? Особенно в такую погоду.
11:34:48 11-02-2026
Гость (10:58:03 11-02-2026) Даже около магазинов мест на 5-6. Хватит на квартал?
А зачем вы свою телегу пытаетесь на ночь бросить возле магазина? Там и для покупателей места нет.
12:48:16 11-02-2026
Гость (10:13:17 11-02-2026) А где оставлять? У нас ведь весь город в парковках! Даже кот... Об этом надо было подумать перед покупкой авто.
14:18:36 11-02-2026
Гость (12:48:16 11-02-2026) Об этом надо было подумать перед покупкой авто.... Даже у соседской соплюхи есть машинка, а у него нет? Чем он хуже? А думать о сохранности своих вещей... Ну не каждому это дано.
16:28:26 11-02-2026
Гость (12:48:16 11-02-2026) Об этом надо было подумать перед покупкой авто.... А если тебе на логову это прилетит, то тебе надо было подумать, стоило ли рождаться? ))))
13:12:17 11-02-2026
Гость (10:13:17 11-02-2026) А где оставлять? У нас ведь весь город в парковках! Даже кот... Твоя шушлайка твои проблемы ее хранения
10:26:07 11-02-2026
По фотке она метрах в 6. Так то если здание до 20 метров расстояние отлета считается- 5 метров. Табличка есть нормативная
21:39:39 11-02-2026
Гость (10:26:07 11-02-2026) По фотке она метрах в 6. Так то если здание до 20 метров рас... ТакТа есть угол наклона крыши, не о чем вам не говорит??
11:03:09 11-02-2026
Со Строителей 9 и 11 эпически снег сходит, вывески сносит.
Там крышы скатные без элементов снегозадержания.
Наблюдаем в этом году.
11:51:28 11-02-2026
починит за свой счет - в следующий раз подумает куда ставить авто
12:06:28 11-02-2026
Но машинку таки жалко. Симпатишная. Была. (
12:12:43 11-02-2026
машины паркуют не правильно, а людям тоже там не ходить? Летящая с крыши глыба снега не разбирает что внизу
12:32:09 11-02-2026
Гость (12:12:43 11-02-2026) машины паркуют не правильно, а людям тоже там не ходить? Лет... И людям в такую погоду близко к домам ходить не рекомендуется.
12:52:23 11-02-2026
Гость (12:12:43 11-02-2026) машины паркуют не правильно, а людям тоже там не ходить? Лет... Раньше можно было идти по дальнем от дома краю тротуара. Теперь там не пройти, так как стоят авто. И кто в этом виноват прежде всего?
13:33:19 11-02-2026
Я смотрю, в комментаторах одни умники.
И парковок с гаражами у них в городе завались, и в непогоду дома сидеть надо..
А УК никто не хочет заставить работать как следует? Снег и наледи с крыш убирать РЕГУЛЯРНО?? Или у нас и зима и весна (оттепели) приходят неожиданно?
13:44:16 11-02-2026
Гость (13:33:19 11-02-2026) Я смотрю, в комментаторах одни умники. И парковок с гара... Пойди и убери. Думаешь, там в УК так много желающих лазать по крышам, кроме сторонних калымщиков.
14:05:02 11-02-2026
Это умники без машин. Но когда на них или родственников на голову упадет глыба - наверно дойдет - или то что они не правы или просто мозго головной до ж...ы дойдет - в зависимости от размеры глыбы.
Я бы понял если бы были пустые платные парковки, а люди возле домов ставили. Но нет ни парковок платных и как раньше были платных стоянок на ночь ставить.... Гаражей мало, в некоторых районах гараж как хрущевка 1-ка стоит... Маргиналы кто такие советы автомобилистам дает.
14:15:06 11-02-2026
Юрий (14:05:02 11-02-2026) Это умники без машин. Но когда на них или родственников на г... Маргиналы - это те, которому все для его жоповозки должны предоставить посторонние люди. И парковку и гараж и все желательно нахаляву и возле подъезда. Они же "мафынку" купили. А где ее держать не подумали, потому что нечем думать. Потом орут: "Поцарапали, зеркало снесли, колесо проткнули" и т.д. Почему в 80-х/90-х люди к своей собственности относились бережливее чем сейчас? Во дворах было полно свободных мест...
14:55:22 11-02-2026
Гость (14:15:06 11-02-2026) Маргиналы - это те, которому все для его жоповозки должны пр... а вы помните сколько в 80 - 90 было машин у Барнаульцев ? Наверное в каждой 10 квартире на дом или реже. У хрущевок вообще парковочных мест не проектировалось, Как никак с 80 прошло 40 лет. Вам возможно самому то меньше 40 - сидите тут ностальгируете о том чего может не видели в живую, а так только по СССРовским фильмам. И про то что нахаляву я не писал. Сделаете машиноместа платные в радиусе хотя бы 500м от домов - и люди будут платить и ставить. Но у нас такого нет и не строится. А гаражи если и есть где - до них иногда еще даже на общественном транспорте ехать нужно...
15:16:26 11-02-2026
Юрий (14:55:22 11-02-2026) а вы помните сколько в 80 - 90 было машин у Барнаульцев ? На... Прекрасно помню. Днем стояли пара жигулей, штук пять мотоциклов ижей и днепров. Была еще волга, но тут не скажу была ли личная или государственныая. Но ночью двор был чист. Весной 1982 года отец из Ангарска пригнал новый Москвич 412. Он (москвич) пару тройку месяцев ночевал в приемной решетке овощного "Золотая осень". Вечером, после окончания работы магазина загоняли, утром до начала работы выезжали. За это время достроился кооперативный гараж на Фурманова. Строить гараж начали намного ранее. Даже в то время наша машина не ночевала где попало. А потом ездить в гараж приходилось из центра до мастерских. А до гаража за машиной и обратно домой на автобусах. И ездили и не скулили, что далеко.
Мне уже 6-й десяток. Так что насмотрелся и как в 90-х на кирпичиках оставляли, про отсутствие щеток дворников, зеркал и музыки даже не стану сильно вспоминать.
И снова у вас выползает "сделайте нам"... Вы не в СССРовских фильмах живете сейчас. За ваши 5-е точки и телеги никто думать не будет.
А если есть гараж рядом, то он будет стоить столько, что у вас глаз задергается. А потом скажете, что 500 метров идти до стоянки - это слишком далеко... Опять не для вас условия. У меня в доме есть 2 автомобилиста. Гараж во дворе, т.е. идти 5 минут с перекуром и общением со всеми соседями. Но свои телеги кидают на улице ближе к подъезду.
Может вам машина вообще не нужна, если вы ее в безопасном состоянии содержать не можете и ваши хотелки никто обеспечивать не собирается?
Ну а теперь жду вагон с тележкой "-"
16:04:49 11-02-2026
Гость (15:16:26 11-02-2026) Прекрасно помню. Днем стояли пара жигулей, штук пять мотоцик... Ну, что редкие владельцы гаражей не ставят их туда, да, есть и такое. НО! Вы тут ратуете, что бы граждане сами озаботились местом для паркинга. А вы где в городе просто пустое место видели? Вы плотность застройки видите или вам года зрение попортили? Где организовать стоянку , даже имея такое желание??
16:16:04 11-02-2026
Гость (15:16:26 11-02-2026) Прекрасно помню. Днем стояли пара жигулей, штук пять мотоцик... я прекрасно помню что в 80 и 90 все воровали. А так же то что на машине ездили по выходным, на сад или на рыбалку. На работу на личном авто никто не езадил. Дак и у заводов были служебные автобусы и т.п.. И ритм жизни был другой. Все работали или по сменам или в 8 до 17. А сейчас многие фирмы и магазины до поздна работают, и город разросся - вот у кого есть авто пользуются им каждый день, а не как в СССР и это хорошо.
И мне немного уже шестой, но видимо я немного посовремнней вас - не хочу ни сам ни другим чтобы они ставили машину в 5 автобусных остановка и чтобы она там неделю стояла, а на работу на автобусе или трамвае.
Мало машиномест - поэтому и цена высокая. Было бы доступно - люди бы ставили.
15:04:14 11-02-2026
Гость (14:15:06 11-02-2026) Маргиналы - это те, которому все для его жоповозки должны пр... а еще тогда было такое уродство как железные гаражи, потому что застройка была на плотное. Та еще красота. Похуже припаркованных машин. Еще погреба вспомните под окнами много этажек. Напишите какого вы года рождения чтобы понимать с кем разговариваю...
18:14:46 11-02-2026
Юрий (15:04:14 11-02-2026) а еще тогда было такое уродство как железные гаражи, потому ... Вы точно из Барнаула? Это всё и сейчас есть в достаточном количестве.
21:45:40 11-02-2026
Гость (18:14:46 11-02-2026) Вы точно из Барнаула? Это всё и сейчас есть в достаточном ко... Зачет+++++
12:05:23 12-02-2026
Во всем надо видеть позитив. Богато живём! Если видите грязную, зачуханную припаркованную машину. Знайте, владелец её миллиардер, у которого каждая секунда на счету и стоит не реально дорого. Время в пути на парковку, мойку, СТО - не позволительная роскошь.