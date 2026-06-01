Мошенники используют имя врача Александра Мясникова для продвижения "Фитонсулина"
Мясников также призвал россиян с осторожностью относиться к медицинским рекомендациям из интернета
01 июня 2026, 22:05, ИА Амител
Александр Мясников предупредил россиян о распространении фальшивого рекламного ролика, в котором от его имени продвигают сомнительное средство под названием "Фитонсулин". Об этом врач сообщил в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, мошенники используют поддельное видео, в котором он якобы призывает отказаться от приема определенных лекарств в пользу рекламируемого препарата.
«Его впаривают доверчивым людям жулики под моим именем. В сфабрикованном ролике я якобы говорю, что не принимайте "Метформин", принимайте вот эту вот жульническую гадость», — заявил Александр Мясников.
Телеведущий подчеркнул, что не имеет отношения к подобной рекламе и назвал ее мошеннической. Кроме того, он выразил сомнения в безопасности и качестве продвигаемого средства.
«Люди, будьте бдительны, не ведитесь на откровенных жуликов!» — обратился врач к россиянам.
Мясников также призвал граждан с осторожностью относиться к медицинским рекомендациям из интернета и не доверять рекламным материалам, в которых известные специалисты якобы советуют отказаться от назначенного лечения в пользу незнакомых препаратов.
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