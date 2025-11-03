НОВОСТИПроисшествия

Мошенники пообещали жительнице Барнаула два смартфона и выманили у нее 30 тысяч рублей

Лжепродавец убеждал девушку повторить перевод, но она не стала этого делать

03 ноября 2025, 15:36, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле аферисты обманули 18-летнюю девушку, пообещав ей два смартфона за 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, молодая жительница краевой столицы нашла в мессенджере аккаунт магазина, где "продавец" предлагал купить iPhone за 15 тысяч рублей. Она перешла по ссылке в профиле и начала переписку с аферистом, который направил ей реквизиты для перевода денег.

Девушка оплатила товар и указала место доставки. Ей сообщили, что отправят телефон позже.

«Вечером того же дня "продавец" сообщил, что может отправить еще один телефон по той же цене. Ничего не подозревающая девушка согласилась и перевела еще столько же. Аферист пообещал, что посылка скоро будет отправлена», – рассказали в ведомстве.

Далее злоумышленник начал утверждать, что не получил деньги, и убеждал жертву повторить перевод. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливают.

Комментарии 2

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

15:54:00 03-11-2025

Считай, что прошла платные курсы "Финансовая грамотность" и "Безопасность в интернете"

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:24 03-11-2025

Сами себе скребут на хребет.

  -5 Нравится
Ответить
