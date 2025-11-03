Мошенники пообещали жительнице Барнаула два смартфона и выманили у нее 30 тысяч рублей
Лжепродавец убеждал девушку повторить перевод, но она не стала этого делать
03 ноября 2025, 15:36, ИА Амител
В Барнауле аферисты обманули 18-летнюю девушку, пообещав ей два смартфона за 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным правоохранителей, молодая жительница краевой столицы нашла в мессенджере аккаунт магазина, где "продавец" предлагал купить iPhone за 15 тысяч рублей. Она перешла по ссылке в профиле и начала переписку с аферистом, который направил ей реквизиты для перевода денег.
Девушка оплатила товар и указала место доставки. Ей сообщили, что отправят телефон позже.
«Вечером того же дня "продавец" сообщил, что может отправить еще один телефон по той же цене. Ничего не подозревающая девушка согласилась и перевела еще столько же. Аферист пообещал, что посылка скоро будет отправлена», – рассказали в ведомстве.
Далее злоумышленник начал утверждать, что не получил деньги, и убеждал жертву повторить перевод. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливают.
15:54:00 03-11-2025
Считай, что прошла платные курсы "Финансовая грамотность" и "Безопасность в интернете"
16:22:24 03-11-2025
Сами себе скребут на хребет.