Мошенники пообещали жительнице Барнаула два смартфона и выманили у нее 30 тысяч рублей

Лжепродавец убеждал девушку повторить перевод, но она не стала этого делать

03 ноября 2025, 15:36, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле аферисты обманули 18-летнюю девушку, пообещав ей два смартфона за 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, молодая жительница краевой столицы нашла в мессенджере аккаунт магазина, где "продавец" предлагал купить iPhone за 15 тысяч рублей. Она перешла по ссылке в профиле и начала переписку с аферистом, который направил ей реквизиты для перевода денег.

Девушка оплатила товар и указала место доставки. Ей сообщили, что отправят телефон позже.

«Вечером того же дня "продавец" сообщил, что может отправить еще один телефон по той же цене. Ничего не подозревающая девушка согласилась и перевела еще столько же. Аферист пообещал, что посылка скоро будет отправлена», – рассказали в ведомстве.

Далее злоумышленник начал утверждать, что не получил деньги, и убеждал жертву повторить перевод. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливают.