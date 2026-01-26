Мошенники стали представляться сотрудниками службы доставки из магазина

Дополнительные вопросы о заказе они игнорируют

26 января 2026, 13:15, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В России появилась новая схема мошенничества: незнакомцы звонят россиянам от лица службы доставки из магазина, сообщает РИА Новости.

Аферисты по телефону представляются сотрудниками службы доставки и сообщают человеку, что ранее он оформил и оплатил заказ. Для его получения нужно назвать код из СМС, который якобы необходим для сверки.

На дополнительные вопросы о том, что за заказ, сколько он стоит и какая в нем продукция, мошенники не отвечают.

Ранее в Приморском крае задержали организованную преступную группу, которая обманывала россиян при покупке японских автомобилей через интернет. По данным полиции, сумма ущерба превысила 130 миллионов рублей.