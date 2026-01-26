Мошенники стали представляться сотрудниками службы доставки из магазина
Дополнительные вопросы о заказе они игнорируют
26 января 2026, 13:15, ИА Амител
В России появилась новая схема мошенничества: незнакомцы звонят россиянам от лица службы доставки из магазина, сообщает РИА Новости.
Аферисты по телефону представляются сотрудниками службы доставки и сообщают человеку, что ранее он оформил и оплатил заказ. Для его получения нужно назвать код из СМС, который якобы необходим для сверки.
На дополнительные вопросы о том, что за заказ, сколько он стоит и какая в нем продукция, мошенники не отвечают.
Ранее в Приморском крае задержали организованную преступную группу, которая обманывала россиян при покупке японских автомобилей через интернет. По данным полиции, сумма ущерба превысила 130 миллионов рублей.
13:19:24 26-01-2026
По максу звонят? С А с полуклиники не звонят?
13:59:06 26-01-2026
гость (13:19:24 26-01-2026) По максу звонят? С А с полуклиники не звонят?... С полуклиники звонят на стационарный телефон и требуют подтвердить номер очереди кодом из смс, прийти на вакцинацию от ковида и диспенциризацию.
12:06:36 27-01-2026
гость (13:19:24 26-01-2026) По максу звонят? С А с полуклиники не звонят?... С полуклиники не звонят, они молча оформляют очередную явку или диспансеризацию, некогда им по телефону болтать.