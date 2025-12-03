Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены счетчиков

Злоумышленники выманивают коды из SMS и получают доступ к аккаунту на "Госуслугах"

03 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В России активизировалась новая схема мошенничества, в которой преступники представляются сотрудниками водоканала. Как следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники звонят гражданам и предлагают услуги по замене счетчиков воды с последующей лабораторной проверкой ее качества.

После установления контакта мошенники просят жертву назвать код из SMS-сообщения, якобы необходимый для оформления заявки. Получив эти данные, у них появляется доступ к аккаунту пользователя на портале "Госуслуги".

Затем преступники связываются с пострадавшим уже под видом сотрудников банка, сообщая о "взломе" его учетной записи. Под этим предлогом они убеждают человека перевести денежные средства на "безопасный" счет, который на самом деле контролируется мошенниками.

В МВД призывают граждан быть бдительными и не сообщать коды из SMS никому, даже если звонящий представляется сотрудником государственной или банковской структуры.

