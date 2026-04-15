Москвич выиграл 33 миллиона, не угадав в лотерее ни одного числа

В розыгрыше "Все или ничего" суперприз достается тем, кто угадал 12 чисел из 24, либо тем, кто не угадал ни одного

15 апреля 2026, 13:26, ИА Амител

Житель Москвы стал обладателем суперприза в 33,298 миллиона рублей, не угадав в лотерейном билете ни одной цифры. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе "Столото".

Счастливый билет был куплен на тираж № 169218 государственной лотереи "Все или ничего", который состоялся 16 марта 2026 года. Особенность этой лотереи в том, что выиграть главный приз можно двумя способами: либо угадав 12 чисел из 24, либо не угадав ни одного.

До этого Роман Т. часто выигрывал небольшие суммы — от 10 до 350 тысяч рублей, обычно отмечая случайные или часто выпадающие числа. На этот раз, по его словам, он действовал как обычно, но результат оказался неожиданным.

«Отмечал либо случайную комбинацию, либо часто выпадающие числа из архива тиражей. Хоть что-то угадывалось, но тут я не угадал ничего!» — признался победитель.

Роман уже завершил карьеру на госслужбе и сейчас посвящает себя семье. Вместе с женой они воспитывают двоих детей: сын учится в старших классах, дочь готовится к поступлению в вуз. Свободное время мужчина проводит на даче, занимается спортом с сыном и рыбачит.

Выигранные деньги он планирует потратить на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля и образование детей.