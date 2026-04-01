НОВОСТИБизнес

МТС предложил бизнесу Алтайского края удобный способ переноса чатов в новый мессенджер

Компании и предприниматели смогут перенести рабочие переписки, каналы и файлы из "Teлеграма" без потери данных

01 апреля 2026, 12:42, ИА Амител erid: 2W5zFG1xZ3P

Работа, офис / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Работа, офис / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

"МТС Линк" представил удобный инструмент для быстрого переноса рабочих чатов, каналов и файлов из "Телеграма" в мессенджер "Чаты". Решение помогает компаниям и предпринимателям продолжить общение в новом сервисе, не рискуя потерять важную информацию.

Переехать с сохранением данных

Пользователи из Алтайского края могут перенести свои данные, выгрузив каналы и чаты из "Телеграма" по папкам. В процессе миграции сохранятся все текстовые сообщения, эмодзи и прикрепленные файлы, а для продолжения работы достаточно будет добавить нужных участников в уже существующую беседу. Доступ в сервис возможен с использованием технологии единого входа (SSO).

Функционал и безопасность мессенджера

Мессенджер от "МТС Линк" предлагает пользователям возможность вести как личные, так и групповые чаты, а также управлять каналами и общаться по видеосвязи. Все отправленные сообщения можно редактировать, а на них — реагировать с помощью эмодзи. Сервис позволяет легко создавать и редактировать пользовательские профили, менять статусы, обмениваться файлами и искать сотрудников в адресной книге компании. Также можно включать или отключать пуш-уведомления.

Разработчики интегрировали в "Чаты" ИИ-ассистента: нейросеть готовит обзор объемных диалогов и непрочитанных писем.

«Безопасность деловой переписки существенно повышается при использовании специализированных бизнес-мессенджеров. Такие сервисы обеспечивают контроль доступа через корпоративные учетные записи, что снижает риски компрометации конфиденциальных сведений и имитации аккаунтов руководства», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.И уточнил, что ключевым преимуществом выступает и ориентация на бизнес-задачи: к примеру, интеграция чатов с системами для видеоконференций и вебинаров.

Программные продукты "МТС Линк" включены в реестры отечественного софта, а их работоспособность не зависит от внешних факторов. Для организаций и предпринимателей, желающих опробовать возможности платформы для делового общения, действует бесплатный ознакомительный период.ПАО "МТС"

Комментарии 4

Гость

12:47:58 01-04-2026

О, круто

Гость

13:15:33 01-04-2026

Перенести то можно, только где аудитория.

Гость

16:01:19 01-04-2026

шутка?

Гость

23:23:00 01-04-2026

Девушка на переднем плане на фото мало того, что является 100% клоном сидящей за ней. Так еще, по мнению нейросети Шедеврум, которая генерила это фото, девушка настолько крута, что ей для работы достаточно клавиатуры без монитора ))

