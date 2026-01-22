Рубцовчанин погиб при пожаре, который мог начаться из-за обогревателя

С огнем боролись 18 человек

22 января 2026, 13:15, ИА Амител

Пожар в Рубцовске / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Рубцовске утром 22 января мужчина погиб при пожаре в частном доме. Предварительной причиной стало короткое замыкание электрообогревателя, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дом загорелся на ул. Ушакова. Когда прибыли пожарные, в нем все заволокло дымом. Огонь распространился на 20 кв. м, повредил перекрытия, уничтожил личные вещи и мебель. Сотрудники МЧС нашли в доме тело мужчины. Всего с пожаром боролись 18 человек с привлечением пяти единиц техники.

«Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электрообогревателя)», – информирует пресс-служба ведомства.

Пожар в Рубцовске

Напомним, в период новогодних праздников житель Залесовского района погиб при пожаре, начавшемся из-за тлеющей золы, которую оставили на веранде.