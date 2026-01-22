Рубцовчанин погиб при пожаре, который мог начаться из-за обогревателя
С огнем боролись 18 человек
22 января 2026, 13:15, ИА Амител
В Рубцовске утром 22 января мужчина погиб при пожаре в частном доме. Предварительной причиной стало короткое замыкание электрообогревателя, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Дом загорелся на ул. Ушакова. Когда прибыли пожарные, в нем все заволокло дымом. Огонь распространился на 20 кв. м, повредил перекрытия, уничтожил личные вещи и мебель. Сотрудники МЧС нашли в доме тело мужчины. Всего с пожаром боролись 18 человек с привлечением пяти единиц техники.
«Предварительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электрообогревателя)», – информирует пресс-служба ведомства.
Напомним, в период новогодних праздников житель Залесовского района погиб при пожаре, начавшемся из-за тлеющей золы, которую оставили на веранде.
13:20:03 22-01-2026
Трагедии можно было избежать, если бы рубцовчанин жил в тёплой благоустроенной квартире.
Но рубцовские фавелы продолжают собирать жизни их жителей.
10:21:07 13-02-2026
На фото все, что угодно, только не дом.