НОВОСТИПроисшествия

Мужчина с ножницами напал на пассажиров рейса Москва — Омск и скончался на борту самолета

Россиянин устроил дебош во время полета и попытался ворваться в кабину к пилотам

22 июня 2026, 23:23, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 июня на борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва — Омск, произошел трагический инцидент: 37‑летний пассажир устроил дебош в салоне, в результате чего впоследствии скончался. Об этом 22 июня сообщил  Telegram-канал "112".

Мужчина вооружился ножницами, напал на других пассажиров и попытался прорваться в кабину пилотов. Остальные пассажиры смогли самостоятельно обезвредить нарушителя — его конечности связали пластиковыми стяжками. 

Спустя некоторое время мужчина успокоился, и его освободили. Однако вскоре задержанный внезапно потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. По информации экстренных служб, точная причина гибели пассажира будет установлена экспертами.

Фото: Telegram-канал

Мужчина внезапно умер возле "Красного&Белого" в Барнауле

Со слов очевидцев, он вышел из магазина, после чего упал и больше не поднялся
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Происшествия самолёт
       

Комментарии 16

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Гость

23:58:59 22-06-2026

Сдох и хорошо.
На одного неадеквата меньше.
Или что, надо пожалеть этот биомусор?

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Гость

08:03:14 23-06-2026

Как он пронес ножницы на борт самолета, куда смотрела служба досмотра?

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Гость

08:16:04 23-06-2026

Гость (08:03:14 23-06-2026) Как он пронес ножницы на борт самолета, куда смотрела служба... Некоторые категории граждан сейчас летают почти без досмотров, со мной недавно рядом летел мужчина он пиво в банке пронёс спокойно

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Шинник

08:30:09 23-06-2026

Гость (08:16:04 23-06-2026) Некоторые категории граждан сейчас летают почти без досмотро... Купи пиво после досмотра, в чем проблема то? Почти во всех аэропортах есть кафе в зоне ожидания, хоть коньяк купи, хоть водку, хоть пиво.

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Гость

09:13:57 23-06-2026

Шинник (08:30:09 23-06-2026) Купи пиво после досмотра, в чем проблема то? Почти во всех ... Не знаю где вы видели аэропорт в котором после досмотра можно пиво купить . Хоть один пример можно?

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Шинник

09:20:25 23-06-2026

Гость (09:13:57 23-06-2026) Не знаю где вы видели аэропорт в котором после досмотра можн... Новосибирск. Москва (все аэропорты), Питер, Алма- Ата и тд и тп. Перед вылетом обязательно беру чекушку коньяка,водки. Пиво не пью, но отец покупает. Цена конь.

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Гость

09:26:34 23-06-2026

Гость (09:13:57 23-06-2026) Не знаю где вы видели аэропорт в котором после досмотра можн... Ну барнаульский аэропорт в этом плане отстает конечно же, за исключением бизнес зала где это есть. Во всех других аэропортах можно купить различные спиртные напитки. Водку или коньяк в мини бутылках, вино, пиво разливное или в банках.

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Гость

09:50:24 23-06-2026

Гость (09:26:34 23-06-2026) Ну барнаульский аэропорт в этом плане отстает конечно же, за... Так это всё можно только в багаж сдать, какая разница где вы это купили. Я про пронёс на борт говорю и меня убеждают, что это в порядке вещей

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Шинник

10:08:38 23-06-2026

Гость (09:50:24 23-06-2026) Так это всё можно только в багаж сдать, какая разница где вы... Абсолютно не правда. Эти кафе в "чистой" зоне и после них никакого контроля уже нет. Пока ждешь непосредственно выхода на посадку сидишь в кафе и бухаешь. Можешь взять бутылочку с собой, контроля уже нет, как и багажа. Дальше барнаульского аэропорта не бывал? Эх ты!

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Гость

11:06:47 23-06-2026

Шинник (10:08:38 23-06-2026) Абсолютно не правда. Эти кафе в "чистой" зоне и после них н... Да вроде и в Барнауле можно, только выбор минимальный на одной ветрине

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Гость

11:43:20 23-06-2026

Гость (09:50:24 23-06-2026) Так это всё можно только в багаж сдать, какая разница где вы... В Барнауле в чистой зоне пиво продают, а багаж ещё на регистрации сдается

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Гость

17:09:56 23-06-2026

Гость (09:50:24 23-06-2026) Так это всё можно только в багаж сдать, какая разница где вы... В в крупных аэропортах в чистой зоне после досмотра расположены куча дьютиков и просто кафешек, где можно взять что угодно и никто уже ничего не досматривает

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Гость

08:19:51 23-06-2026

Передоз?

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Гость

08:41:31 23-06-2026

Кто-то пырнул ножом в пылу обезвреживания

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Гость

15:07:53 23-06-2026

все знают, что Омск покинуть невозможно

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Шинник

19:19:33 23-06-2026

Гость (15:07:53 23-06-2026) все знают, что Омск покинуть невозможно... Прикинь! "Мужчина с ножницами напал на пассажиров рейса Москва — Омск..." Целый самолет из Москвы в унылый Омск!

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