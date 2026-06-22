Мужчина с ножницами напал на пассажиров рейса Москва — Омск и скончался на борту самолета
Россиянин устроил дебош во время полета и попытался ворваться в кабину к пилотам
22 июня 2026, 23:23, ИА Амител
21 июня на борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва — Омск, произошел трагический инцидент: 37‑летний пассажир устроил дебош в салоне, в результате чего впоследствии скончался. Об этом 22 июня сообщил Telegram-канал "112".
Мужчина вооружился ножницами, напал на других пассажиров и попытался прорваться в кабину пилотов. Остальные пассажиры смогли самостоятельно обезвредить нарушителя — его конечности связали пластиковыми стяжками.
Спустя некоторое время мужчина успокоился, и его освободили. Однако вскоре задержанный внезапно потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. По информации экстренных служб, точная причина гибели пассажира будет установлена экспертами.
23:58:59 22-06-2026
Сдох и хорошо.
На одного неадеквата меньше.
Или что, надо пожалеть этот биомусор?
08:03:14 23-06-2026
Как он пронес ножницы на борт самолета, куда смотрела служба досмотра?
08:16:04 23-06-2026
Гость (08:03:14 23-06-2026) Как он пронес ножницы на борт самолета, куда смотрела служба... Некоторые категории граждан сейчас летают почти без досмотров, со мной недавно рядом летел мужчина он пиво в банке пронёс спокойно
08:30:09 23-06-2026
Гость (08:16:04 23-06-2026) Некоторые категории граждан сейчас летают почти без досмотро... Купи пиво после досмотра, в чем проблема то? Почти во всех аэропортах есть кафе в зоне ожидания, хоть коньяк купи, хоть водку, хоть пиво.
09:13:57 23-06-2026
Шинник (08:30:09 23-06-2026) Купи пиво после досмотра, в чем проблема то? Почти во всех ... Не знаю где вы видели аэропорт в котором после досмотра можно пиво купить . Хоть один пример можно?
09:20:25 23-06-2026
Гость (09:13:57 23-06-2026) Не знаю где вы видели аэропорт в котором после досмотра можн... Новосибирск. Москва (все аэропорты), Питер, Алма- Ата и тд и тп. Перед вылетом обязательно беру чекушку коньяка,водки. Пиво не пью, но отец покупает. Цена конь.
09:26:34 23-06-2026
Гость (09:13:57 23-06-2026) Не знаю где вы видели аэропорт в котором после досмотра можн... Ну барнаульский аэропорт в этом плане отстает конечно же, за исключением бизнес зала где это есть. Во всех других аэропортах можно купить различные спиртные напитки. Водку или коньяк в мини бутылках, вино, пиво разливное или в банках.
09:50:24 23-06-2026
Гость (09:26:34 23-06-2026) Ну барнаульский аэропорт в этом плане отстает конечно же, за... Так это всё можно только в багаж сдать, какая разница где вы это купили. Я про пронёс на борт говорю и меня убеждают, что это в порядке вещей
10:08:38 23-06-2026
Гость (09:50:24 23-06-2026) Так это всё можно только в багаж сдать, какая разница где вы... Абсолютно не правда. Эти кафе в "чистой" зоне и после них никакого контроля уже нет. Пока ждешь непосредственно выхода на посадку сидишь в кафе и бухаешь. Можешь взять бутылочку с собой, контроля уже нет, как и багажа. Дальше барнаульского аэропорта не бывал? Эх ты!
11:06:47 23-06-2026
Шинник (10:08:38 23-06-2026) Абсолютно не правда. Эти кафе в "чистой" зоне и после них н... Да вроде и в Барнауле можно, только выбор минимальный на одной ветрине
11:43:20 23-06-2026
Гость (09:50:24 23-06-2026) Так это всё можно только в багаж сдать, какая разница где вы... В Барнауле в чистой зоне пиво продают, а багаж ещё на регистрации сдается
17:09:56 23-06-2026
Гость (09:50:24 23-06-2026) Так это всё можно только в багаж сдать, какая разница где вы... В в крупных аэропортах в чистой зоне после досмотра расположены куча дьютиков и просто кафешек, где можно взять что угодно и никто уже ничего не досматривает
08:19:51 23-06-2026
Передоз?
08:41:31 23-06-2026
Кто-то пырнул ножом в пылу обезвреживания
15:07:53 23-06-2026
все знают, что Омск покинуть невозможно
19:19:33 23-06-2026
Гость (15:07:53 23-06-2026) все знают, что Омск покинуть невозможно... Прикинь! "Мужчина с ножницами напал на пассажиров рейса Москва — Омск..." Целый самолет из Москвы в унылый Омск!