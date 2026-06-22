Россиянин устроил дебош во время полета и попытался ворваться в кабину к пилотам

22 июня 2026, 23:23, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 июня на борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва — Омск, произошел трагический инцидент: 37‑летний пассажир устроил дебош в салоне, в результате чего впоследствии скончался. Об этом 22 июня сообщил Telegram-канал "112".

Мужчина вооружился ножницами, напал на других пассажиров и попытался прорваться в кабину пилотов. Остальные пассажиры смогли самостоятельно обезвредить нарушителя — его конечности связали пластиковыми стяжками.

Спустя некоторое время мужчина успокоился, и его освободили. Однако вскоре задержанный внезапно потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. По информации экстренных служб, точная причина гибели пассажира будет установлена экспертами.