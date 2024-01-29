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Музыканты из России и зарубежья съедутся на фестиваль Tribute в Барнауле

В мероприятии участвует 12 групп, каждая из которых представит посвященные определенному коллективу или исполнителю композиции

29 января 2024, 20:55, ИА Амител

Электрогитара на сцене / Фото: unsplash.com
Электрогитара на сцене / Фото: unsplash.com

2 и 3 февраля в Барнауле пройдет музыкальный фестиваль Tribute. Как сообщает "Вечерний Барнаул", музыканты с Кубы, из Испании, Италии и России соберутся вместе, чтобы сыграть лучшие произведения рока, блюза, джаза и латины.

Как отмечает издание, организатором фестиваля выступил музыкальный продюсер Евгений Колбашев. В мероприятии участвует 12 коллективов, каждый представит любителям музыки посвящение своей любимой группе.

Фестиваль пройдет в Филармонии Алтайского края 2-3 февраля в 18:00.  Возрастное ограничение 12+.

Так, 2 февраля выступит испанская группа Brotherhood of Wolves, московский коллектив Some Girls, трио Александра Фетисова, а также еще один столичный – Brothers of Nothing.

3 февраля на сцене филармонии музыку Би Би Кинга исполнит итальянский блюзмен Лука Джордано. После кубинец Абелардо Лопез устроит горожанам трибьют кубинской популярной музыки. После них на сцену выйдут певица Лена Шери, группа Django Friends, а также коллектив Soul Sacrifice.

Комментарии 6

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Гость

21:31:26 29-01-2024

Что нам теперь делать? Приходить а ладоши хлопать?

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Гость

10:55:25 30-01-2024

Гость (21:31:26 29-01-2024) Что нам теперь делать? Приходить а ладоши хлопать?... Сиди в телевизоре дальше.

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Гость

08:41:45 30-01-2024

Хоть бы кто один известный приехал для заманухи. кто все эти "звезды?" )

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Гость

10:53:18 30-01-2024

Гость (08:41:45 30-01-2024) Хоть бы кто один известный приехал для заманухи. кто все эти... На Шамана иди, дремучий.

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Гость

08:42:20 30-01-2024

Хорхе Луис Борхес в одном из произведений рассказал, что после смерти Эвиты Перон по маленьким горным селениями колесила труппа лицедеев, изображавшая безутешного диктатора Перона, с собой у них гроб с куклой, изображавшей покойную... Местные жители, заня о том, что всё это ненастоящее, тем не менее, подходили, а некоторые по нескольку раз, к Перону, жали ему руку и давали немного денег... Что-то навеяло. Мда.

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Гость

10:54:54 30-01-2024

Колбашев всё хочет сделать из Барнаула в плане музыки хотя бы Новосибирск, но деревня есть деревня.

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