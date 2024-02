Музыканты из России и зарубежья съедутся на фестиваль Tribute в Барнауле

В мероприятии участвует 12 групп, каждая из которых представит посвященные определенному коллективу или исполнителю композиции

Электрогитара на сцене / Фото: unsplash.com

2 и 3 февраля в Барнауле пройдет музыкальный фестиваль Tribute. Как сообщает "Вечерний Барнаул", музыканты с Кубы, из Испании, Италии и России соберутся вместе, чтобы сыграть лучшие произведения рока, блюза, джаза и латины.

Как отмечает издание, организатором фестиваля выступил музыкальный продюсер Евгений Колбашев. В мероприятии участвует 12 коллективов, каждый представит любителям музыки посвящение своей любимой группе.

Фестиваль пройдет в Филармонии Алтайского края 2-3 февраля в 18:00. Возрастное ограничение 12+.

Так, 2 февраля выступит испанская группа Brotherhood of Wolves, московский коллектив Some Girls, трио Александра Фетисова, а также еще один столичный – Brothers of Nothing.

3 февраля на сцене филармонии музыку Би Би Кинга исполнит итальянский блюзмен Лука Джордано. После кубинец Абелардо Лопез устроит горожанам трибьют кубинской популярной музыки. После них на сцену выйдут певица Лена Шери, группа Django Friends, а также коллектив Soul Sacrifice.