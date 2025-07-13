На Алтае начинается прием заявлений на добычу дичи, кабана, волка и медведя

Охотничий сезон стартует 1 августа

13 июля 2025, 18:25, ИА Амител

Охота / Фото: unsplash.com

С 14 июля в Алтайском крае откроется прием заявлений на добычу болотно-луговой дичи, кабана, бурого медведя и волка на сезон охоты 2025/2026 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минприроды.

Так, добыча болотно-луговой дичи будет разрешена с 1 августа по 30 ноября на территории общедоступных охотничьих угодий. С собой можно будет брать островных и континентальных легавых собак, ретриверов, спаниелей, у которых есть документы о происхождении.

Добыча кабана разрешена с 1 августа по 28 февраля 2026 года в угодьях Алтайского, Курьинского, Мамонтовского, Петропавловского, Смоленского, Солонешенского и Тальменского районов. Охотиться на бурого медведя можно будет с 1 августа по 31 декабря в Алтайском, Ельцовском, Красногорском, Курьинском, Солонешенском и Солтонском районах. Охоту на волков разрешат с 1 августа по 31 марта 2026 года в Алтайском, Курьинском, Смоленском, Солонешенском и Угловском районах.