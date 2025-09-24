На Алтае обсудили, как спасти свой бизнес от цифровых хищников

Мерам по защите посвятили конференцию "Реальный КиберБез"

24 сентября 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJbQb4t

"Реальный КиберБез" / Фото: Дина Терновых

Сегодня все чаще встает вопрос: насколько надежно защищен бизнес от кибератак? Ведь всего одно успешное вторжение способно разрушить годами выстраиваемый имидж бренда и нанести колоссальный финансовый ущерб. Именно эта проблема стала центральной темой конференции "Реальный КиберБез", прошедшей в Барнауле 18 сентября, организованной компанией "Центр Информационной Безопасности". Мероприятие, собравшее специалистов в области ИT и кибербезопасности, а также представителей бизнеса Алтайского края, стало площадкой для обсуждения актуальных проблем защиты информации в условиях растущих киберугроз.

Организаторы решили отказаться от классических лекций и превратить конференцию в настоящее шоу: зрители могли наблюдать за процессом отражения реальной атаки, буквально погружаясь в мир цифрового противостояния. Спикеры делились своими успехами и неудачами, демонстрируя слушателям реальные последствия пренебрежительного отношения к вопросам кибербезопасности.

Необходимость, а не роскошь

Одной из ключевых тем стала необходимость усиления киберзащиты.

Представители крупных брендов Алтайского края открыто признавали наличие серьезных рисков, называя защиту своей деловой активности важнейшим приоритетом. Примером стала история сети ресторанов "Гриль 1", где сотрудники неоднократно становились жертвами мошеннических схем, направленных на кражу денег и личной информации.

Участники, среди которых Данажан Киспаева (Барнаульский Пивоваренный Завод) и Алексей Куреленок (основатель MFS* и Barnaul 22*), поделились опытом столкновения с хакерскими атаками. Особенно актуальными стали вопросы, связанные с утечками данных.

Например, в 2023 году крупные компании в Алтайском крае подверглись беспрецедентным атакам, в результате которых потеряли доступы к серверам и хранилищам данных. Это показало, что ранее бизнес не уделял должного внимания безопасности.

Также на конференции подвели итоги CTF*-Игр по поиску уязвимостей, которые проходили за неделю до мероприятия. Их победителями стали команды ГУ МЧС России по Алтайскому краю (3-е место), ООО "Гигабайт" (2-е место), АО "Алтай-Пригород" (1-е место).

"Реальный КиберБез" / Фото: Дина Терновых

Важно защищать данные

Современный бизнес обязан уделять пристальное внимание вопросам информационной безопасности. Реальность диктует новые правила, игнорирование которых грозит катастрофическими последствиями. Главное, чему научила конференция "Реальный КиберБез", – относиться к защите своих активов серьезно и ответственно. Только тогда можно уверенно смотреть в завтрашний день, зная, что бизнес хорошо защищен от потенциальных угроз.

Генеральными партнерами конференции выступили "ИнфоТеКС", разработчик решений для информационной безопасности, и "Перспективный мониторинг", одни из лидеров на рынке кибербезопасности.

Запись конференции и презентации спикеров доступны в телеграм-канале.

*CTF ("СиТиЭф"); MFS ("ЭмЭфЭс"); Barnaul 22 ("Барнаул 22")

