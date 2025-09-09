В таких условиях магазинам выживать еще сложнее, потому что большинство родителей выбирают маркетплейсы

Детские игрушки / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России рухнул спрос на детские коляски: показатель обвалился на 25% в первом полугодии. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров заявляет, что это самое заметное падение среди категорий товаров для новорожденных, и связывает это с рекордным снижением рождаемости. Помимо колясок, ощутимо упали продажи детской одежды и обуви – на 21%, а также подгузников и пеленок – на 15%.

Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, наблюдаются ли эти тенденции у бизнеса детских товаров Алтайского края и действительно ли причина спада кроется в демографических проблемах?

Демографический бум начала 2000-х давно сменился демографическим кризисом. С 2015-го рождаемость в России неуклонно снижается. По данным Минздрава, в Алтайском крае за первое полугодие 2025 года родилось чуть более семи тысяч детей, что еще на две тысячи ниже плановых значений. Падают продажи и в магазинах детских товаров. За последний год в Барнауле прекратили работу уже как минимум три магазина детской одежды.Компании, которые остались в этой сфере, отмечают резкое падение выручки в два раза. И виноват в этом не только спад рождаемости, рассказала представитель одного из магазинов детских товаров.

«Если сравнить, допустим, выручку августа два года назад, то у нас ежедневная выручка была порядка 50 тысяч рублей, по субботам-воскресеньям – около 90 тысяч. Сейчас у нас выручка 25 тысяч, в лучшем случае – 30 тысяч. Основная причина, я так думаю, – это маркетплейсы. Очень много съедает "Честный знак", нам приходится поднимать цены. Мы становимся менее конкурентоспособными по сравнению с тем же Китаем», – отметила собеседница.

Сегодня большинство родителей выбирают маркетплейсы, поскольку это экономит время и деньги. Эту тенденцию подтвердил и опрос, проведенный в Telegram-канале BFM Барнаул 90,7. Большинство проголосовавших (74%) предпочитают покупать детские товары на онлайн-площадках. Наша собеседница – молодая мама Анна – подтверждает это:

«То, что касается дорогих покупок, таких как коляски, кроватки и так далее, то это уже чаще брали с рук. Я несколько раз пыталась зайти в детские магазины, такие как "Детский мир", более мелкие сети, но, к сожалению, там цены были буквально в два-три раза дороже, чем на маркетплейсах, причем на те же самые бренды, поэтому когда надоело уже разъезжать по магазинам, полностью перешли на маркетплейсы. Очень маленький ассортимент, в городе Барнауле по крайней мере, на детские вещи разного характера».

Средняя стоимость детской коляски в офлайн-магазинах начинается от 25 тысяч рублей. На маркетплейсах коляска той же комплектации обойдется уже в 18 тысяч. А если искать на "Авито" или "с рук" – и того дешевле, от 13 тысяч рублей. Офлайн-магазинам сложно конкурировать с маркетплейсами не только по цене, но и по широте ассортимента. Очевидно, выживут те, кто умело адаптируется к меняющимся условиям, предлагая уникальный ассортимент, повышая качество сервиса и интегрируя онлайн-инструменты в свою деятельность.