На Алтае рухнул спрос на детские товары из-за снижения рождаемости и цен
В таких условиях магазинам выживать еще сложнее, потому что большинство родителей выбирают маркетплейсы
09 сентября 2025, 09:15, ИА Амител
В России рухнул спрос на детские коляски: показатель обвалился на 25% в первом полугодии. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров заявляет, что это самое заметное падение среди категорий товаров для новорожденных, и связывает это с рекордным снижением рождаемости. Помимо колясок, ощутимо упали продажи детской одежды и обуви – на 21%, а также подгузников и пеленок – на 15%.
Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, наблюдаются ли эти тенденции у бизнеса детских товаров Алтайского края и действительно ли причина спада кроется в демографических проблемах?
Демографический бум начала 2000-х давно сменился демографическим кризисом. С 2015-го рождаемость в России неуклонно снижается. По данным Минздрава, в Алтайском крае за первое полугодие 2025 года родилось чуть более семи тысяч детей, что еще на две тысячи ниже плановых значений. Падают продажи и в магазинах детских товаров. За последний год в Барнауле прекратили работу уже как минимум три магазина детской одежды.Компании, которые остались в этой сфере, отмечают резкое падение выручки в два раза. И виноват в этом не только спад рождаемости, рассказала представитель одного из магазинов детских товаров.
«Если сравнить, допустим, выручку августа два года назад, то у нас ежедневная выручка была порядка 50 тысяч рублей, по субботам-воскресеньям – около 90 тысяч. Сейчас у нас выручка 25 тысяч, в лучшем случае – 30 тысяч. Основная причина, я так думаю, – это маркетплейсы. Очень много съедает "Честный знак", нам приходится поднимать цены. Мы становимся менее конкурентоспособными по сравнению с тем же Китаем», – отметила собеседница.
Сегодня большинство родителей выбирают маркетплейсы, поскольку это экономит время и деньги. Эту тенденцию подтвердил и опрос, проведенный в Telegram-канале BFM Барнаул 90,7. Большинство проголосовавших (74%) предпочитают покупать детские товары на онлайн-площадках. Наша собеседница – молодая мама Анна – подтверждает это:
«То, что касается дорогих покупок, таких как коляски, кроватки и так далее, то это уже чаще брали с рук. Я несколько раз пыталась зайти в детские магазины, такие как "Детский мир", более мелкие сети, но, к сожалению, там цены были буквально в два-три раза дороже, чем на маркетплейсах, причем на те же самые бренды, поэтому когда надоело уже разъезжать по магазинам, полностью перешли на маркетплейсы. Очень маленький ассортимент, в городе Барнауле по крайней мере, на детские вещи разного характера».
Средняя стоимость детской коляски в офлайн-магазинах начинается от 25 тысяч рублей. На маркетплейсах коляска той же комплектации обойдется уже в 18 тысяч. А если искать на "Авито" или "с рук" – и того дешевле, от 13 тысяч рублей. Офлайн-магазинам сложно конкурировать с маркетплейсами не только по цене, но и по широте ассортимента. Очевидно, выживут те, кто умело адаптируется к меняющимся условиям, предлагая уникальный ассортимент, повышая качество сервиса и интегрируя онлайн-инструменты в свою деятельность.
09:43:10 09-09-2025
У нас женщинам работать надо, чтоб семья кушала, так как оплата труда кормильца недостаточная. Некогда им рожать.
09:50:43 09-09-2025
А может народ наконец-то начал считать деньги? Неразумно брать новые вещи, которые уже через месяц станут малы. Часто передают "по наследству" от старших к младшим, и это РАЗУМНО. А магазинам действительно надо умерить свои аппетиты
10:31:53 09-09-2025
А если учесть что тот же озон берет около 30% стоимости себе, то может проблема не в маркетплейсах, а в аппетитах местных продавцов?
11:51:17 09-09-2025
Гость (10:31:53 09-09-2025) А если учесть что тот же озон берет около 30% стоимости себе... Плюс транспортные, плюс комиссии разные, плюс скидки за счет продавца. а еще бы за рекламу заплатить для поднятия своих карточек, иначе продаж почти не будет.
А итоге продавцу остается 50, от силы 60%. Весь жир маркетплейсу остается. Миллиардные состояния их владельцев будут множиться колоссальными темпами за счет всех жителей РФ.
13:19:44 09-09-2025
Гость (11:51:17 09-09-2025) Плюс транспортные, плюс комиссии разные, плюс скидки за счет...
Ну так пусть открывают магазин в шаговой доступности и продают дешевле чем на маркетплейсе, если их там "обдирают". Или это не так работает? )))
14:03:28 09-09-2025
Гость (13:19:44 09-09-2025) Ну так пусть открывают магазин в шаговой доступности и п... ну вот вы и откройте, раз такой умный. Просто попробуйте
01:22:26 10-09-2025
Гость (13:19:44 09-09-2025) Ну так пусть открывают магазин в шаговой доступности и п... Хлебнешь еще со своими мартынплейсами когда они додушат офлайн розницу и станут монополистами
10:40:29 09-09-2025
Чем больше крика о стимуляции размножения, тем ниже рождаемость.
Останавливать надо все, начиная от заглядывания в трусы, заканчивая всем остальным
И попам язык прикусить тоже надо бы
11:09:06 09-09-2025
Гость (10:40:29 09-09-2025) Чем больше крика о стимуляции размножения, тем ниже рождаемо... Так крики о стимуляции - это просто крики и симуляция. Цели-то противоположные судя по действиям.
10:48:45 09-09-2025
и курирует демографию член общественной палаты Яковенко
11:35:15 09-09-2025
Чтобы выросла рождаемость надо алименты отменять!
13:26:02 09-09-2025
Гость (11:35:15 09-09-2025) Чтобы выросла рождаемость надо алименты отменять!... Чтобы не было алиментов, надо думать головой, а не головкой!
21:44:31 09-09-2025
Гость (11:51:17 09-09-2025) Плюс транспортные, плюс комиссии разные, плюс скидки за счет... У всех состояние множится за счёт жителей России. И далеко не богатых жителей. Умерьте аппетит. Зачем переплачивать,если можно сэкономить.
11:40:14 09-09-2025
А если учесть, что вещи стали дороже, то падение спроса еще больше.
14:05:22 09-09-2025
уже лет 14 люди передают меняют или отдают даром детские товары тк их покупать нет смысла каждые 2 мес. новые. не только одежду, и коляски и пр. "расходники". Рождаемость точно от этого вещизма НЕ зависит. Глупо так думать