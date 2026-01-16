На Алтае резко снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Положительная динамика наблюдается не только в Республике Алтай, но и в Алтайском крае

16 января 2026, 15:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

По данным Управления Роспотребнадзора, за вторую неделю 2026 года в Алтайском крае зарегистрировано около семи тысяч случаев ОРВИ. Это на 50,7 % меньше, чем неделей ранее.

Аналогичная положительная динамика наблюдается в Республике Алтай: за тот же период медицинские организации зафиксировали 156 обращений по поводу ОРВИ и гриппа – на 59% меньше, чем за предыдущую неделю.

«При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением и не посещайте рабочее место или организованный детский коллектив, будучи больным», – добавили в ведомстве.

Несмотря на снижение заболеваемости, специалисты Роспотребнадзора обоих регионов призывают жителей сохранять бдительность. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать базовые меры профилактики.

Необходимо избегать мест массового скопления людей, регулярно мыть руки, проветривать помещения и укреплять иммунитет.

