Спросили об актуальной эпидситуации главврача одной из крупнейших поликлиник Барнаула

16 января 2026, 07:15, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

Грипп у барнаульцев, обратившихся в городскую поликлинику № 1, встречается гораздо реже, чем ОРВИ. Об этом amic.ru рассказала главный врач медучреждения Елена Азарова. Она добавила, что общая эпидемиологическая обстановка сейчас стабильна – рост заболеваемости закончился во время новогодних праздников.

О том, ждать ли в ближайшее время новой волны заболеваемости и правда ли, что грипп в этом году особенно опасен и протекает иначе, – в материале amic.ru.

Единичные случаи

В структуре всех респираторно-вирусных заболеваний грипп сейчас занимает совсем небольшую часть. По крайней мере, так дела обстоят в первой городской поликлинике Барнаула. За последние полтора месяца выявили всего шесть случаев, сообщила Азарова.

«Перед новогодними праздниками мы находились в росте заболеваемости по ОРЗ. Действительно, грипп мы фиксировали, но это было единично – всего шесть случаев. Штаммы были разные», – пояснила главврач.При этом она подчеркнула, что система выявления вируса в медучреждении работает исправно. При наличии клинических показаний, дающих основания подозревать грипп, медики делают мазок и отправляют его на исследование. Ровно так же поступают и при подозрении на ковид.

Тяжелых случаев не было. Руководитель отметила, что в этом эпидсезоне тех же пневмоний выявляют сравнительно немного. А пациентов, которые сначала болели гриппом, а потом слегли с пневмонией, в поликлинике № 1 не было вовсе.

По словам Азаровой, уже с 3-4 января заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае пошла на спад: сейчас роста среди взрослого населения не наблюдается. Кстати, ранее о стабилизации эпидобстановки в начале января сообщили и медики скорой помощи.

В целом в поликлинике не отмечают каких-то отличий в развитии этого эпидсезона по сравнению с прошлым.

Напомним, в декабре о ситуации с гриппом во всем Алтайском крае amic.ru рассказывала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Она отметила, что выявляются как штаммы группы А (свиной и гонконгский грипп), так и штаммы группы B.

"Люди забыли, что такое грипп"

Прокомментировала медик и сообщения в Сети о том, что в этом году грипп "какой-то особенный". Мол, теперь вирус развивается по синусоиде – после бурного начала следует облегчение, а затем болезнь вновь ударяет с новой силой. Для гриппа это всегда было нормально, констатирует Азарова.

«Просто люди у нас стали забывать, что такое классический грипп. Многие ошибочно сравнивают его с ковидом, который еще в памяти. Но у гриппа очень яркая клиническая картина: высокая и трудносбиваемая температура, ломота в теле, головная боль, но при этом минимальные такие проявления ОРЗ, как насморк и першение. Грипп вполне может иметь волнообразный характер, когда между пиками проходит до 72 часов», – сказала медик.Также она напомнила, что грипп всегда имел способность вызывать серьезные осложнения, если речь идет о группах риска или о непривитых пациентах.

По словам Азаровой, именно из-за незнания симптомов гриппа люди нередко жалуются, что им не делают мазки. Чаще всего они просто не требуются.

«Нет смысла брать мазок, если у пациента температура 37,1 и течет из носа. Мы высеем все что угодно, но не грипп. Если температура высокая и симптомы ОРЗ не так выражены, мы берем мазки. В этом случае мы понимаем, что есть возможность получить какой-то результат», – пояснила врач.

Прививаться надо было раньше

Главврач подчеркнула, что о вакцинации говорить уже поздно. Да, прививка дает хорошую защиту против гриппа, сводя риски тяжелого течения и осложнений к минимуму. Но чтобы получить эту защиту, нужно было привиться заранее.

«Когда ты поставил прививку, организму нужно время, чтобы сформировался иммунитет. В случае с гриппом это 21 день. Поставил 1 сентября – к концу месяца у тебя уже иммунитет. Грипп у нас приходит, как правило, в середине ноября и остается с нами до марта. В этом году, к примеру, так и случилось. Поэтому последний срок, когда еще имеет смысл ставить прививку, – октябрь. Иммунитет действует полгода, поэтому хватит на весь эпидсезон. А когда мы уже вошли в подъем и велик риск заболеть, прививаться поздно», – сказала руководитель поликлиники.Добавим, что в 2025 году прививочная кампания началась в августе. Уже сейчас вся закупленная вакцина израсходована, поэтому у взрослых жителей региона есть возможность вакцинироваться только за собственный счет.

Новая волна будет, но мороз ее задержит

Елена Азарова предупреждает, что скоро ожидается очередной рост заболеваемости как по ОРВИ, так и по гриппу. Это традиционный подъем, который происходит после новогодних праздников. Но в этот раз он придет с небольшой задержкой.

«Морозы, которые сейчас пришли в регион, играют нам на руку. Разделение коллективов частично сохраняется, детей в школах и садиках еще не так много», – пояснила специалист.По ее словам, заболеваемость начнет расти с наступлением очередного потепления, когда столбики термометров поднимутся до -15...-10 градусов.