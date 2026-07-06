В Омской области снова объявили беспилотную опасность
Это происходит уже в третий раз
06 июля 2026, 17:09, ИА Амител
Канал РСЧС Омской области в "Максе" оповестил жителей региона о беспилотной опасности.
«Объявлена беспилотная опасность в Омской области, 15:15! Будьте бдительны! Тел. 112», — написали в официальном канале.
Эту информацию подтвердил и губернатор области Виталий Хоценко:
«Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава региона в своем канале в "Максе".
Виталий Хоценко также поделился правилами поведения во время подобных ситуаций и QR-кодом, который покажет карту укрытий.
Напомним, режим "беспилотная опасность" вводят в Омской области уже в третий раз.
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