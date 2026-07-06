В Омской области снова объявили беспилотную опасность

Это происходит уже в третий раз

06 июля 2026, 17:09, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Канал РСЧС Омской области в "Максе" оповестил жителей региона о беспилотной опасности.

«Объявлена беспилотная опасность в Омской области, 15:15! Будьте бдительны! Тел. 112», — написали в официальном канале.

Эту информацию подтвердил и губернатор области Виталий Хоценко:

«Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава региона в своем канале в "Максе".

Виталий Хоценко также поделился правилами поведения во время подобных ситуаций и QR-кодом, который покажет карту укрытий.

Правила поведения во время беспилотной опасности / Фото: соцсети Виталия Хоценко

Напомним, режим "беспилотная опасность" вводят в Омской области уже в третий раз.