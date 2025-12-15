На Алтае женщинам помогут сформировать "положительный репродуктивный настрой"
В крае утвердили программу "Охрана материнства и детства", расписанную до 2030 года
15 декабря 2025, 11:50, ИА Амител
В Алтайском крае приняли региональную программу "Охрана материнства и детства". Соответствующее постановление регионального правительства размещено на портале правовой информации.
«Внедрение региональной программы "Охрана материнства и детства в Алтайском крае" позволит усовершенствовать уровень работы с населением репродуктивного возраста, беременными, роженицами и родильницами <...>, способствовать повышению рождаемости», – говорится в документе.
Программа расписана на период до 2030 года. За это время планируется, например, закупить новое оборудование для краевого перинатального центра и краевого центра охраны материнства и детства. Также одна из целей – уменьшение количества кесаревых сечений и внедрение современных технологий родовспоможения.
В планах – формирование "положительных репродуктивных установок у женщин". Кроме того, власти намереваются строить новые женские консультации в Благовещенской и Первомайской больницах.
В числе общих задач также улучшение медицинской инфраструктуры, повышение доступности медицинской помощи, снижение младенческой и материнской смертности и уменьшение числа абортов.
Всего в документе 200 страниц. Описывается, в том числе, и демографическая ситуация в крае в целом. Коэффициент рождаемости в последние годы падает: в 2024 году в сравнении с 2020 годом показатель снизился на 15,1%, среди городского населения он уменьшился на 14,9%, среди сельского – на 16,5%. Сокращается и население края: в 2020 году оно составляло 2,2 млн, в 2025-м – 2,09 млн.
Ранее российский православный активист Игорь Мирошниченко предложил создать в стране реестр холостяков для стимулирования демографии. По его мнению, сейчас хороши любые меры для повышения рождаемости.
12:37:29 15-12-2025
Отличный план, особенно "формирование положительных репродуктивных установок у женщин", это пункт точно сработает - 146%.
12:45:28 15-12-2025
так и буду мужу отвечать, вместо "голова болит" : Сегодня у меня отрицательный репродуктивный настрой.
Но при желании репродуктивный настрой может измениться.
12:48:55 15-12-2025
Опять цифра 2030.
13:14:07 15-12-2025
Гость (12:48:55 15-12-2025) Опять цифра 2030....
Притчу про шаха и ишака знаете?
15:40:49 15-12-2025
Гость (13:14:07 15-12-2025) Притчу про шаха и ишака знаете?... ишак и падишах там были
13:19:18 15-12-2025
Как это прекрасно смотрится в тандеме с другой новостью "Алтай оказался в конце рейтинга по доходам населения"
"Также одна из целей – уменьшение количество кесаревых сечений"
... и видимо увеличение количества родовых травм. Действительно, план минздрава выполнен, а что там дальше с ребенком - это уже проблема родителей
14:21:59 15-12-2025
Гость (13:19:18 15-12-2025) Как это прекрасно смотрится в тандеме с другой новостью "Алт... Так как бэ для улучшения демографии логично не "положительный настрой" баснями организовывать, а помогать в выращивании уже рожденных. Но это мы делать не будем, вы рожайте, а дальше "государство вас рожать не просило". И да, они там с ЕР совсем с дубу рухнули, отказывать в кесаревом даже по показаниям - ну да, отличный план, рожать второго и третьего точно-точно потом побегут. Если вообще выживут, конечно.
15:50:17 15-12-2025
Учёные есть - демографы, они анализируют множество факторов и выдают рекомендации. А тут наугад лишь бы что-то сделать.
16:32:37 15-12-2025
в роддоме номер 2 так и кормят пустым бульоном и кашами?
01:35:06 16-12-2025
почему только у женщин? хорошие люди растут только в адекватных полных семьях
07:02:36 16-12-2025
Сколько ни говори халва, халва, во рту слаще не станет.
07:25:28 16-12-2025
Рожают сейчас только полностью отбитые головой.