На Алтае женщинам помогут сформировать "положительный репродуктивный настрой"

В крае утвердили программу "Охрана материнства и детства", расписанную до 2030 года

15 декабря 2025, 11:50, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае приняли региональную программу "Охрана материнства и детства". Соответствующее постановление регионального правительства размещено на портале правовой информации.

«Внедрение региональной программы "Охрана материнства и детства в Алтайском крае" позволит усовершенствовать уровень работы с населением репродуктивного возраста, беременными, роженицами и родильницами <...>, способствовать повышению рождаемости», – говорится в документе.

Программа расписана на период до 2030 года. За это время планируется, например, закупить новое оборудование для краевого перинатального центра и краевого центра охраны материнства и детства. Также одна из целей – уменьшение количества кесаревых сечений и внедрение современных технологий родовспоможения.

В планах – формирование "положительных репродуктивных установок у женщин". Кроме того, власти намереваются строить новые женские консультации в Благовещенской и Первомайской больницах.

В числе общих задач также улучшение медицинской инфраструктуры, повышение доступности медицинской помощи, снижение младенческой и материнской смертности и уменьшение числа абортов.

Всего в документе 200 страниц. Описывается, в том числе, и демографическая ситуация в крае в целом. Коэффициент рождаемости в последние годы падает: в 2024 году в сравнении с 2020 годом показатель снизился на 15,1%, среди городского населения он уменьшился на 14,9%, среди сельского – на 16,5%. Сокращается и население края: в 2020 году оно составляло 2,2 млн, в 2025-м – 2,09 млн.

Охрана материнства и детства

Ранее российский православный активист Игорь Мирошниченко предложил создать в стране реестр холостяков для стимулирования демографии. По его мнению, сейчас хороши любые меры для повышения рождаемости.