На границе Алтайского края с Казахстаном возможно затруднение движения

В связи с реконструкцией международного автомобильного пункта пропуска "Ауыл"

27 мая 2026, 17:17, ИА Амител

Трасса / Фото: amic.ru

На трассе А-322 в Алтайском крае на границе с Казахстаном возможно затруднение движения, сообщает ГТРК "Алтай".

Снижение пропускной способности на прилегающем участке федеральной автодороги А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан (МАПП Веселоярск) возможно в связи с реконструкцией международного автомобильного пункта пропуска "Ауыл" на территории Казахстана.

Для пересечения границы в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами:

через МАПП Кулунда по федеральной дороге А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан;



Планируемый срок завершения работ по реконструкции — декабрь 2027 года.