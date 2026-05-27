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На границе Алтайского края с Казахстаном возможно затруднение движения

В связи с реконструкцией международного автомобильного пункта пропуска "Ауыл"

27 мая 2026, 17:17, ИА Амител

Трасса / Фото: amic.ru
Трасса / Фото: amic.ru

На трассе А-322 в Алтайском крае на границе с Казахстаном возможно затруднение движения, сообщает ГТРК "Алтай".

Снижение пропускной способности на прилегающем участке федеральной автодороги А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан (МАПП Веселоярск) возможно в связи с реконструкцией международного автомобильного пункта пропуска "Ауыл" на территории Казахстана.

Для пересечения границы в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами: ✅

  • через МАПП Кулунда по федеральной дороге А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан;
  • ✅ через пограничные переходы "Горняк" по региональной автодороге 01К-22 и "Михайловка" по региональной  дороге 01К-09.

Планируемый срок завершения работ по реконструкции — декабрь 2027 года.

Алтайский край дорожное движение
       

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