На Солнце произошла самая мощная за последний месяц вспышка
Как отметили ученые, сейчас вспышечная активность растет
03 ноября 2025, 22:12, ИА Амител
На Солнце зарегистрировали мощную вспышку класса M5.0 – самую сильную с сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Событие началось около полудня по московскому времени. Максимум излучения зарегистрирован в 13:11 по Москве. По данным каталогов, это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4», – отметили ученые.
Специалисты подчеркнули, что сейчас они наблюдают формирование крупного выброса солнечной массы, однако его направление еще не определено.
Также, с их слов, сейчас начинает расти солнечная активность. Согласно прогнозу, ее влияние на Землю в ближайшие дни будет усиливаться.
«Пик воздействия должен прийтись на середину и вторую половину будущей недели», – добавили в Лаборатории.
14:18:03 04-11-2025
Ну держись, особенно опасно воздействие солнечной активности на неадекватных политиков.