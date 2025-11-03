Как отметили ученые, сейчас вспышечная активность растет

03 ноября 2025, 22:12, ИА Амител

На Солнце зарегистрировали мощную вспышку класса M5.0 – самую сильную с сентября. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Событие началось около полудня по московскому времени. Максимум излучения зарегистрирован в 13:11 по Москве. По данным каталогов, это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4», – отметили ученые.

Специалисты подчеркнули, что сейчас они наблюдают формирование крупного выброса солнечной массы, однако его направление еще не определено.

Также, с их слов, сейчас начинает расти солнечная активность. Согласно прогнозу, ее влияние на Землю в ближайшие дни будет усиливаться.