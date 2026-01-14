Житель Барнаула на спор забрался на светофор и разорвал печень

31 декабря мужчина был пьян и поспорил с приятелем, что может забраться на светофор

14 января 2026, 21:15, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru

За первые девять дней 2026 года в приемное отделение барнаульской БСМП № 2 обратилось свыше 1,1 тысячи человек.

По информации издания "Вести Алтай", один из пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения на спор забрался на светофор и получил разрыв печени. Его доставили в больницу с массивным кровотечением и экстренно прооперировали в праздничную ночь.

Другие обратившиеся страдали от последствий чрезмерного употребления пищи – у них диагностировали желудочно‑кишечные кровотечения и обострения язвенной болезни. Кроме того, около сотни жителей краевой столицы за этот период попали в Центр острых отравлений.

Как показывают данные медицинской статистики, значительная часть случаев связана с типичными праздничными рисками: перееданием, употреблением алкоголя и травматизмом на фоне рискованного поведения. Среди тяжелых диагнозов – отказы почек и печени после обильных застолий.

Накануне сообщалось, что в Республике Алтай девушка дважды попала в ДТП за полчаса.



