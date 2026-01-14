Житель Барнаула на спор забрался на светофор и разорвал печень
31 декабря мужчина был пьян и поспорил с приятелем, что может забраться на светофор
14 января 2026, 21:15, ИА Амител
За первые девять дней 2026 года в приемное отделение барнаульской БСМП № 2 обратилось свыше 1,1 тысячи человек.
По информации издания "Вести Алтай", один из пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения на спор забрался на светофор и получил разрыв печени. Его доставили в больницу с массивным кровотечением и экстренно прооперировали в праздничную ночь.
Другие обратившиеся страдали от последствий чрезмерного употребления пищи – у них диагностировали желудочно‑кишечные кровотечения и обострения язвенной болезни. Кроме того, около сотни жителей краевой столицы за этот период попали в Центр острых отравлений.
Как показывают данные медицинской статистики, значительная часть случаев связана с типичными праздничными рисками: перееданием, употреблением алкоголя и травматизмом на фоне рискованного поведения. Среди тяжелых диагнозов – отказы почек и печени после обильных застолий.
Гражданин И. находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений надел на голову чугун. Самостоятельно снять с голову не смог. Доставлен в травмпункт с диагнозом « Голова в инородном теле».
Самоочищение
Может, стоит вернуться к опыту СССР - выходить на работу 2-ого января, производить товарно-материальные ценности? А то ведь каждый год столько смертей и несчастных случаев от вынужденного безделья.
Светлана (22:29:57 14-01-2026) Может, стоит вернуться к опыту СССР - выходить на работу 2-о...
А с каких пор мы начали алкашей относить к особо охраняемому виду, чтобы ради них куча людей работали?
Может, так надо государству?
Светлана (22:29:57 14-01-2026) Может, стоит вернуться к опыту СССР - выходить на работу 2-о... И так 3-4 уже все работали. Это отдельные индивиды, которые всегда найдут. Их цирке показывают, фильм был такой "Выродок".
Ну и ладно. минус алкаш. Аддекватные нормальные не помирают. А вот эта шваль алкашная и прочая мишура, туда им и дорога. мир станет чище. Не жалко. Адекватный нормальный человек не полезет на светофор и не будет делать иных дибильных вредительств. Биомусор в мусор.
Поздравляю шарик - ты балбес :)
Интересно подана информация: что там такое на светофоре было, что разорвало ему печень??
Гость (14:10:32 15-01-2026) Интересно подана информация: что там такое на светофоре было... высота