На Урале врачи вырезали из живота пациента гигантскую опухоль весом 60 кг

Мужчина жил с новообразованием 20 лет и оно не мешало ему

15 января 2026, 17:15, ИА Амител

Хирурги провели операцию / Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области / @minzdravso
Врачи в Свердловской области провели сложнейшую операцию – удалили опухоль весом со взрослого человека. 60‑килограммовое новообразование годами росло в животе 50‑летнего мужчины, сообщает канал пресс-службы Минздрава Свердловской области.

Как рассказал сам пациент, все началось в 33 года. Живот постепенно округлялся, но не болел и не мешал жить. Только к 50 годам ситуация стала критической – тогда он обратился к медикам.

Хирурги пояснили, что такие опухоли коварны – долгое время они развиваются незаметно. У этого пациента новообразование не просто заполнило всю брюшную полость, оно сместило органы и создало серьезную угрозу кровообращению.

Операция прошла успешно. После реабилитации мужчина вернулся домой – и теперь призывает всех не игнорировать даже небольшие изменения в самочувствии.

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края победила пять раковых опухолей.


 

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

18:12:35 15-01-2026

не мешало носить в себе 60кг? ну ваще

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:06 15-01-2026

Какого же веса был сам пациент до операции?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:16:26 15-01-2026

Почему раньше не видели? Медосмотры он всяко посещал. Не могли же анализы быть всю жизнь идеальными.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:29 16-01-2026

гость (21:16:26 15-01-2026) Почему раньше не видели? Медосмотры он всяко посещал. Не мог... ну не увидели они на ренгене это, не увидели!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:49:48 15-01-2026

Блин, это из рубрики - как похудеть на 60 килограмм за один день. И, ведь, ни капли лжи в этом нет!))) можно и в соц сетях завирусиься!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:40 16-01-2026

Диспанцеризацию он регулярно проходил? Замечаний у врачей не было?
Хотя конечно даже БЕЗ НОГ надо ПРИХОДИТЬ и подтверждать инвалидность.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:46 16-01-2026

Гость (09:36:40 16-01-2026) Диспанцеризацию он регулярно проходил? Замечаний у врачей не...
Часто ли мужчины вообще посещают врача, пока их не стукнет первый инфаркт?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:19 16-01-2026

А теперь оглянитесь по сторонам. Наверняка в каждой организации есть сотрудники - злокачественные опухоли. Их вечно восхваляют, а они уже по полной в открытую уголовщину творят...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:03 16-01-2026

Это че -два с половиной мешка цемента он носил в пузе и не замечал что что то давит????
я мешок один когда на спине несу у меня шары на лоб от натуги вылазят а два мешка хребтина может не вынести. Не верю!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:56 16-01-2026

с ноликом не ошиблись? может 6 кг? не замечать 60 кг в брюшной полоски - это как такое возможно?

  -3 Нравится
Ответить
