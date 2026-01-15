На Урале врачи вырезали из живота пациента гигантскую опухоль весом 60 кг
Мужчина жил с новообразованием 20 лет и оно не мешало ему
15 января 2026, 17:15, ИА Амител
Врачи в Свердловской области провели сложнейшую операцию – удалили опухоль весом со взрослого человека. 60‑килограммовое новообразование годами росло в животе 50‑летнего мужчины, сообщает канал пресс-службы Минздрава Свердловской области.
Как рассказал сам пациент, все началось в 33 года. Живот постепенно округлялся, но не болел и не мешал жить. Только к 50 годам ситуация стала критической – тогда он обратился к медикам.
Хирурги пояснили, что такие опухоли коварны – долгое время они развиваются незаметно. У этого пациента новообразование не просто заполнило всю брюшную полость, оно сместило органы и создало серьезную угрозу кровообращению.
Операция прошла успешно. После реабилитации мужчина вернулся домой – и теперь призывает всех не игнорировать даже небольшие изменения в самочувствии.
Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края победила пять раковых опухолей.
18:12:35 15-01-2026
не мешало носить в себе 60кг? ну ваще
18:55:06 15-01-2026
Какого же веса был сам пациент до операции?
21:16:26 15-01-2026
Почему раньше не видели? Медосмотры он всяко посещал. Не могли же анализы быть всю жизнь идеальными.
10:06:29 16-01-2026
гость (21:16:26 15-01-2026) Почему раньше не видели? Медосмотры он всяко посещал. Не мог... ну не увидели они на ренгене это, не увидели!
23:49:48 15-01-2026
Блин, это из рубрики - как похудеть на 60 килограмм за один день. И, ведь, ни капли лжи в этом нет!))) можно и в соц сетях завирусиься!!
09:36:40 16-01-2026
Диспанцеризацию он регулярно проходил? Замечаний у врачей не было?
Хотя конечно даже БЕЗ НОГ надо ПРИХОДИТЬ и подтверждать инвалидность.
10:22:46 16-01-2026
Гость (09:36:40 16-01-2026) Диспанцеризацию он регулярно проходил? Замечаний у врачей не...
Часто ли мужчины вообще посещают врача, пока их не стукнет первый инфаркт?
09:58:19 16-01-2026
А теперь оглянитесь по сторонам. Наверняка в каждой организации есть сотрудники - злокачественные опухоли. Их вечно восхваляют, а они уже по полной в открытую уголовщину творят...
10:10:03 16-01-2026
Это че -два с половиной мешка цемента он носил в пузе и не замечал что что то давит????
я мешок один когда на спине несу у меня шары на лоб от натуги вылазят а два мешка хребтина может не вынести. Не верю!
13:34:56 16-01-2026
с ноликом не ошиблись? может 6 кг? не замечать 60 кг в брюшной полоски - это как такое возможно?