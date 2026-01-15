На Урале врачи вырезали из живота пациента гигантскую опухоль весом 60 кг

Мужчина жил с новообразованием 20 лет и оно не мешало ему

15 января 2026, 17:15, ИА Амител

Хирурги провели операцию / Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области / @minzdravso

Врачи в Свердловской области провели сложнейшую операцию – удалили опухоль весом со взрослого человека. 60‑килограммовое новообразование годами росло в животе 50‑летнего мужчины, сообщает канал пресс-службы Минздрава Свердловской области.

Как рассказал сам пациент, все началось в 33 года. Живот постепенно округлялся, но не болел и не мешал жить. Только к 50 годам ситуация стала критической – тогда он обратился к медикам.

Хирурги пояснили, что такие опухоли коварны – долгое время они развиваются незаметно. У этого пациента новообразование не просто заполнило всю брюшную полость, оно сместило органы и создало серьезную угрозу кровообращению.

Операция прошла успешно. После реабилитации мужчина вернулся домой – и теперь призывает всех не игнорировать даже небольшие изменения в самочувствии.

