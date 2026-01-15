НОВОСТИПроисшествия

Врачи по ошибке сделали женщину бесплодной в больнице Новокузнецка, где погибли младенцы

Медики настояли на срочном удалении матки, а позже оказалось, что зря

15 января 2026, 15:25, ИА Амител

Новокузнецкий роддом / Скриншот из "Яндекс Карт"
Новокузнецкий роддом / Скриншот из "Яндекс Карт"

Жительница Новокузнецка осталась бесплодной после необоснованной операции по удалению матки, проведенной в городской больнице № 1, чей роддом сейчас фигурирует в деле о гибели младенцев. Суд обязал медучреждение выплатить пострадавшей компенсацию, сообщает Telegram-канал Shot.

Как выяснилось в ходе судебного процесса, диагноз "врастание плаценты", который стал поводом для срочного удаления органа, был ошибочным. Судебно-медицинская экспертиза установила, что на УЗИ отсутствовали признаки этой патологии, а значит, в проведении операции не было медицинской необходимости. По словам пациентки, врачи, настаивая на удалении, заявили ей, что "больше ничего нельзя сделать".

Суд удовлетворил иск женщины, постановив взыскать с больницы 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 250 тысяч рублей штрафа.

Ранее Генеральная прокуратура взяла на особый контроль работу новокузнецкого роддома после гибели девяти новорожденных в период январских праздников. 

Также СМИ опубликовали диагнозы умерших младенцев. Оказалось, что у многих были инфекции, недоношенность и тяжелые осложнения.

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В новокузнецком роддоме нашли свидетельства еще двух детских смертей из-за врачей

К делу о гибели девяти новорожденных добавились судебные решения о смерти младенцев в 2021 году
майор

16:24:03 15-01-2026

садить надо надолго врачевателей этих

Бгг

07:31:49 16-01-2026

а что сказала гистология удаленного на операции органа? там должно быть подтверждение: есть или нет врастание. УЗИ не является достоверным методом...

Гость

19:09:25 16-01-2026

500000 компенсация за сломанную жизнь
...
И пусть дальше "работают"

