Врачи по ошибке сделали женщину бесплодной в больнице Новокузнецка, где погибли младенцы
Медики настояли на срочном удалении матки, а позже оказалось, что зря
15 января 2026, 15:25, ИА Амител
Жительница Новокузнецка осталась бесплодной после необоснованной операции по удалению матки, проведенной в городской больнице № 1, чей роддом сейчас фигурирует в деле о гибели младенцев. Суд обязал медучреждение выплатить пострадавшей компенсацию, сообщает Telegram-канал Shot.
Как выяснилось в ходе судебного процесса, диагноз "врастание плаценты", который стал поводом для срочного удаления органа, был ошибочным. Судебно-медицинская экспертиза установила, что на УЗИ отсутствовали признаки этой патологии, а значит, в проведении операции не было медицинской необходимости. По словам пациентки, врачи, настаивая на удалении, заявили ей, что "больше ничего нельзя сделать".
Суд удовлетворил иск женщины, постановив взыскать с больницы 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 250 тысяч рублей штрафа.
Ранее Генеральная прокуратура взяла на особый контроль работу новокузнецкого роддома после гибели девяти новорожденных в период январских праздников.
Также СМИ опубликовали диагнозы умерших младенцев. Оказалось, что у многих были инфекции, недоношенность и тяжелые осложнения.
садить надо надолго врачевателей этих
07:31:49 16-01-2026
а что сказала гистология удаленного на операции органа? там должно быть подтверждение: есть или нет врастание. УЗИ не является достоверным методом...
19:09:25 16-01-2026
500000 компенсация за сломанную жизнь
...
И пусть дальше "работают"