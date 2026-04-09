Подтопленных домов нет. В поселке Промышленном нормализовалась паводковая обстановка

В настоящее время в десяти населенных пунктах края подтоплено 154 приусадебных участка

09 апреля 2026, 21:01, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В МЧС по Алтайскому краю сообщили о стабилизации паводковой обстановки в поселке Промышленном Бийского района. Ранее ситуацию в поселке оценивали как наиболее сложную — было подтоплено 65 приусадебных участков и семь жилых домов.

«Подтопленных домов нет. Группировка, прибывшая накануне из Барнаула, <...> на данной территории завершила работу. Обстановка остается на контроле местных подразделений», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, в настоящее время в крае остаются подтопленными 11 жилых домов в селе Большеромановка Табунского района, поселке Сибирский Гигант Суетского района и в райцентре Хабары.

«В десяти населенных пунктах края подтоплено 154 приусадебных участка, низководный мост, четыре участка автодорог», — рассказали спасатели.

На реке Чумыш, в районе населенного пункта Староперуново Тальменского района, с привлечением вертолета "Алтайских авиалиний" в превентивных целях провели взрывные работы.

Для мониторинга обстановки организована работа двух оперативных групп ГУ МЧС по Алтайскому краю с применением беспилотных авиационных систем на территории Кытмановского и Хабарского районов. Кроме того, десять оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов работают в Алейском, Бийском, Красногорском, Благовещенском, Табунском, Павловском, Завьяловском, Солтонском, Хабарском районах и в Бийске.