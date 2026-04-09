"Мемориал"* признали экстремистской организацией и запретили в РФ

Судебное рассмотрение проходило в закрытом режиме

09 апреля 2026, 21:32, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Верховный суд признал движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, сообщает ТАСС.

Суд рассматривал заявление в закрытом от прессы и слушателей режиме.

«Решение подлежит немедленному исполнению», — передает агентство.

Международное общественное движение "Мемориал"* было учреждено в 1992 году в Москве. В 2016 году его внесли реестр иностранных агентов. В конце 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр за нарушения закона об иноагентах. Позднее Верховный суд ликвидировал и международную организацию за аналогичные правонарушения.

* Внесено в реестр иноагентов, признано экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ