"Мемориал"* признали экстремистской организацией и запретили в РФ
Судебное рассмотрение проходило в закрытом режиме
09 апреля 2026, 21:32, ИА Амител
Верховный суд признал движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, сообщает ТАСС.
Суд рассматривал заявление в закрытом от прессы и слушателей режиме.
«Решение подлежит немедленному исполнению», — передает агентство.
Международное общественное движение "Мемориал"* было учреждено в 1992 году в Москве. В 2016 году его внесли реестр иностранных агентов. В конце 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры постановил ликвидировать одноименный правозащитный центр за нарушения закона об иноагентах. Позднее Верховный суд ликвидировал и международную организацию за аналогичные правонарушения.
* Внесено в реестр иноагентов, признано экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ
22:53:48 09-04-2026
Теперь может СоЛЖЕницина уберут из учебников? Во многом на его измышления опиралась эта враждебная организация.
11:36:33 10-04-2026
Давно пора. А то сюр какой-то, в США за концентрационные лагеря против своих же граждан японского происхождения в годы 2-й Мировой никто не просит прощения, за геноцид индейцев голову пеплом никто не посыпает, в Мелкобритании за геноцид ирландцев (своих граждан) никто не кается, а на геноцид жителей Индии и многих других стран им вообще пофиг. А мы почему-то должны каяться за репрессии (многие репрессированные были репрессированы за дело - это есть в архивных документах, бери читай), причем почему-то перед западными странами (они вообще кто такие, чтоб мы перед ними каялись?).
Ладно бы на этом успокоились - так нет же, теперь они говорят, что Путин диктатор и проводит репрессии. Были бы реальные репрессии сегодня - они бы давно кормили червей на глубине 2-х метров.
Насколько надо быть тупым, чтобы не видеть очевидной связи - кто платит, тот и заказывает музыку. Мемориал всю свою историю на подсосе у западных стран сидит. Независимая организация, угу.
13:16:41 10-04-2026
ыть (11:36:33 10-04-2026) Давно пора. А то сюр какой-то, в США за концентрационные лаг... Только один маленький вопрос.Почему процесс был без участия прессы и общественности?Что у нас за тайны?