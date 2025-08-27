Напавший с ножом на полицейских в Москве оказался членом ИГ*
Кунджумов восемь лет провел в колонии строгого режима и недавно вышел на свободу
27 августа 2025, 20:57, ИА Амител
Напавший с ножом на полицейских в Москве оказался террористом и членом ИГ*. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
По информации канала, фигурант инцидента – 25-летний Шеравган Кунджумов. Он примкнул к ИГ* в 2017 году. Вместе с единомышленниками он готовил теракты в нескольких регионах России.
Установлено, что он лично изготовил взрывные устройства, которые члены ИГ* впоследствии применили на объектах транспорта и в торгово-развлекательных центрах.
Мужчина вместе с другими членами ячейки почти весь 2017 год готовил атаки. В арсенале у них были автоматы, пистолеты и гранаты. Однако их схрон обнаружили правоохранители, а затем, в течение пары дней, были задержали все подозреваемые. Сам Кунджумов восемь лет провел в колонии строгого режима и недавно вышел на свободу.
*Исламское государство, ИГ – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация
21:30:34 27-08-2025
Исправился он за восемь лет строгого? И сколько их ещё таких.
01:34:56 28-08-2025
И кто же его в РФ пустил? Кто пособники ИГИЛ в органах власти и управления?
Почему не пристрелили террориста?
Кто запретил ваххабитов стрелять ?