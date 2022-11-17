Светофор Малевича и дымящийся торт. Как в Барнауле прошло вручение премии «Народный знак качества»

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Масштабно и торжественно — в Барнауле завершилась премия «Народный знак качества — 2022». Точку в двухмесячном проекте поставили 16 ноября на церемонии награждения победителей в алтайском театре драмы. Лучшие компании выбирали жители Алтайского края, а поздравляли топовые предприниматели и чиновники. И те и другие высоко оценили новый бизнес-ивент. И было за что, но и вы и сами всё видите в нашем фоторепортаже.