Новый артезианский водозабор в барнаульской Сибирской Долине готов почти на 70%

Чиновники провели выездное совещание на месте строительства важного объекта

10 марта 2026, 14:51, ИА Амител

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел выездное совещание, посвященное строительству нового артезианского водозабора в микрорайоне Сибирская Долина в поселке Бельмесево.

По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком, а фактическая готовность объекта достигла 67%. Об этом говорится в сообщении официального канала города Барнаула в Max.

В совещании участвовали председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, депутат Барнаульской городской Думы Павел Авкопашвили, первый заместитель главы администрации Центрального района по жилищно‑коммунальному хозяйству Юрий Сарайкин, а также представители ООО СМК "ВиКС".

Артезианский водозабор возводят на улице Белгородской, 27а, в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Контракт на выполнение работ стоимостью 290 миллионов рублей заключен с ООО "СМК ВиКС". Строительство началось 16 апреля 2025 года, а завершить его планируется в первом квартале 2027 года.

Депутат Барнаульской городской Думы Павел Авкопашвили отметил, что проект стал примером успешного взаимодействия правительства Алтайского края, городской администрации, депутатов гордумы и жителей микрорайона.

«Жители ждут открытия нового объекта. Вода здесь будет одной из самых чистых в городе и полностью соответствовать всем санитарным нормам. Напор и качество воды будут на высоком уровне», — подчеркнул он.

Сергей Татьянин сообщил, что новый водозабор обеспечит чистой водой 2600 жителей микрорайона. На текущий момент специалисты уже пробурили три скважины и установили над ними павильоны, возвели резервуар для чистой воды, смонтировали здание доочистки воды и приступили к установке оборудования.