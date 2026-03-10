Жительница Алтайского края поблагодарила спасателей за помощь на заснеженной дороге

10 марта 2026, 14:18, ИА Амител

Сотрудники МЧС, спасающие семью / Фото: Barnaul 22

Жительница Алтайского края поблагодарила сотрудников МЧС России за помощь на заснеженной дороге в преддверии 8 Марта, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

Накануне праздника девушка вместе с семьей ехала в Калманский район — в сторону села Новобарнаулка, чтобы навестить бабушку, привезти ей продукты и лекарства и поздравить с праздником. Однако по дороге началась сильная метель, и между селами Ивановка и Новобарнаулка их автомобиль застрял в снегу.

Из-за непогоды связь была нестабильной, однако семье удалось дозвониться по номеру 112. Информацию передали спасателям в селе Калманка.

По словам женщины, сотрудники МЧС прибыли на место менее чем за час на пожарной машине. Спасатели вытащили автомобиль из снежного заноса, сопроводили семью до дома бабушки, а затем помогли безопасно вернуться обратно — до расчищенной дороги.

«Такая забота и человеческое отношение в морозный вечер согрели лучше всего. Спасибо вам огромное за отзывчивость и помощь», — поделилась жительница края.

Ранее на трассе в Немецком национальном районе Алтайского края спасатели пришли на помощь водителю большегруза, у которого на морозе отказала техника.