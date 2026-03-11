В Барнауле охранников предприятия подозревают в расстреле бездомных собак из арбалета
Официальной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало
11 марта 2026, 07:49, ИА Амител
Жители Барнаула сообщили о возможном жестоком обращении с бездомными животными в районе ТЭЦ‑3. По словам очевидцев, неизвестные могут стрелять по собакам из арбалета, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
О происходящем рассказал местный житель Сергей. Он утверждает, что рядом с теплоцентралью находится предприятие, сотрудники охраны которого могли применять арбалет против бродячих собак.
Как рассказал мужчина, одна из собак, которая постоянно жила возле территории ТЭЦ, однажды появилась с застрявшей в теле стрелой. После этого случая с охранниками якобы проводили разбирательство и серьезный разговор. Однако, как утверждает барнаулец, подобные инциденты могли происходить и позже.
«Эта контора находится слева от переезда, там еще стоят старые рефрижераторы от большегрузов. Хотелось бы, чтобы их наказали по закону», — написал мужчина в социальных сетях.
Также очевидцы сообщили Telegram-каналу Barnaul 22 о раненой собаке, которую заметили на трассе в сторону Павловска. По словам свидетелей, у животного в шее застряла стрела от арбалета, пробившая ее насквозь.
Последний раз собаку видели в районе пункта весового контроля перед Павловском. О дальнейшей судьбе животного информации пока нет.
Информация о расстреле собак возле ТЭЦ-3 в Барнауле из арбалета, не подтвердилась. Об этом сообщили amic.ru в администрации Барнаула. Еще 10 марта, после появления первых постов о собаках, раненных стрелами, представители мэрии и другие специалисты выехали на указанное в сообщениях место. Но не нашли ни бездомных собак, ни стрел, ни свидетелей. Удалось найти женщину, которая обратилась в одно из сообществ с просьбой распространить эту информацию. Но оказалось, что и она не является прямым свидетелем: ей также кто-то рассказал об этой истории, отметили в администрации города.Ранее в Бийске обнаружили погибшую бездомную собаку, обстоятельства ее смерти вызвали резонанс среди зоозащитников. Волонтеры настаивают на возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Не исключается версия, что животное могли отравить, введя яд с помощью шприца.
07:56:43 11-03-2026
не надо подкармливать бродячих собак.
перестанут с голоду плодиться.
проблема постепенно исчезнет сама.
08:04:09 11-03-2026
1. А чем бездомные собаки отличаются от лис, на которых объявлена охота?
2. Чия собственность бездомные собаки?
3. Откуда берутся бездомные собаки?
08:24:43 11-03-2026
Правильно делают.
08:25:36 11-03-2026
сотрудники охраны которого, по его словам, могли применять арбалет -------а по словам сотрудников охраны этот Сергей убил Кеннеди .Что за абсурд,кому то что то пришло в голову и начинают всех обвинять
08:47:29 11-03-2026
ну если все самоустранились, а проблема никуда не делась.
и добренькими за чужой счет быть не надо
08:48:42 11-03-2026
шизы снова кидают ничем и никем не подтвержденные вбросы.
то пену монтажную в пасть, то яд,теперь арбалет.если так времени много эту ерунду выдумывать-займитесь приютами и передержками
08:49:32 11-03-2026
Ребята охранники взяли на себя ответственность. Редкий случай. Не молодцы конечно, но и законы не нарушают. Есть правила, в которых указано, что опасные животные ликвидируются без суда и следствия, любым доступным способом. Такие статьи есть даже в правилах у силовиков для защиты здоровья и жизни человеков..
17:59:04 11-03-2026
реквизиты документа?
09:24:35 11-03-2026
Зачем это робингудство с арбалетами, когда существуют начиненные волшебным зельем приманки?
10:29:39 11-03-2026
Гость (09:24:35 11-03-2026) Зачем это робингудство с арбалетами, когда существуют начине... А где их продают? В ветаптеке сказали , что нету.
14:58:42 11-03-2026
Гость (09:24:35 11-03-2026) Зачем это робингудство с арбалетами, когда существуют начине... Трупы потом за собой собрать не забудь, чепуха. А то нагадить вы все горазды.
15:26:33 11-03-2026
Гость (09:24:35 11-03-2026) Зачем это робингудство с арбалетами, когда существуют начине... Только то лекарство волшебное ты сейчас нигде не купишь, прикрыли лавочку
09:33:56 11-03-2026
В городах не должно быть стай собак. Одна собака наверно сама не нападет, но у стаи другой тип поведения. Если кто-то делает работу по безопасности, то наверно надо сказать ему спасибо, он решает общую проблему как умеет, а быть добренькими за компьютером ума много не надо.
09:57:52 11-03-2026
Если вместо того, чтобы отравить диких собак, кто-то начинает на них охоту с арбалетом, то у этого человека что-то не так с мозгами. Потому что это не решение проблемы в качественном и количественном смысле, это просто-напросто жестокое развлечение.
09:55:34 11-03-2026
21й случай бешенства! Не должно быть бездомных животных на улицах края! Ни стаями, ни одиночек.
09:57:41 11-03-2026
Хочется поддержать ребят и выразить уважение.
09:59:47 11-03-2026
Если хоть одна псина из стаи заболеет, то будет кошмар. Она перегрызёт всю стаю, собаки разбредутся. Тогда просто подчистую популяцию животных в городе придется убирать. Хватило бы вакцины на людей. Учитывая ситуацию по бешенству у нас и в соседних регионах, не стоит ждать перитонита
А добрый дядя мог и простерилизовать за свой счет всю стаю, за чужой счет все добрые
10:34:47 11-03-2026
Гость (09:59:47 11-03-2026) Если хоть одна псина из стаи заболеет, то будет кошмар. Она ... Стерилизованные вообще не кусаются?
10:00:10 11-03-2026
На территории Российской Федерации охота с помощью метательного оружия (праща, лук, арбалет) запрещена. Тем более в пределах населённых пунктов.
11:28:19 11-03-2026
Кхм... (10:00:10 11-03-2026) На территории Российской Федерации охота с помощью метательн... Когда и кем?
14:57:12 11-03-2026
гость (11:28:19 11-03-2026) Когда и кем?... Законодательством РФ.
С 20 года разрешили использовать ОХОТНИЧЬИ модели арбалетов, подлежащих регистрации наравне с огнестрельным охотничьим оружием. Соответственно, на такое оружие распространяются ровно те же правила и ограничения, как на стрелковое охотничье оружие.
Охота со спортивным арбалетом (луком) приравнивается к браконьерству, не зависимо от вида дичи. Стрельба по животным в городе из метательного спортивного оружия - административка, из охотничьего - административка, плюс учёт ущерба, там может и до уголовки быть.
Ну и "стрелялку" изымают.
15:28:26 11-03-2026
Кхм... (10:00:10 11-03-2026) На территории Российской Федерации охота с помощью метательн... А кто говорит про охоту ? Самооборона от стаи собак, можно использовать и арбалет в том числе и любую арматурину.
17:23:38 11-03-2026
Гость (15:28:26 11-03-2026) А кто говорит про охоту ? Самооборона от стаи собак, можно и... Для самообороны метательное оружие категорически запрещено. Это уже уголовка однозначно.
10:34:52 11-03-2026
да по бешенству это разносчики. Укуси какая нибудь бешеная лисица бродячую собаку и привет. Весь город будет бешеный а губернатор отвечать за это будет и вся городская администрация
а в первую очередь будет отвечать санэпидемстанция за умышленное создание благоприятных условий распостранения смертельного вируса в городе и статья возможно будет терроризм
10:51:41 11-03-2026
Не надейтесь. Всё замнут, ещё и наврут, что проблема ликвидирована. И начнутся заболевания то там , то сям точечно, но это, конечно, будет совсем не связано со вспышкой бешенства.
11:40:25 11-03-2026
Лисиц отстреливают, а бродячих собак нельзя. Они бешенство не переносят.
12:30:22 11-03-2026
Да собака сама на стрелу напоролась, быстро бежала не заметила. Жестокое самоубийство
12:33:51 11-03-2026
номер карты напишите, куда можно поддержать охранников, на адвоката или патроны. Хоть кто то доброе дело делает, делает город безопасней для детей от бродячих животных
14:38:59 11-03-2026
Бродячих собак в городе быть не должно! совсем. вообще! Нравятся бедные уличные песики, берите домой, не можете домой, оплачивайте приюты.
14:45:17 11-03-2026
уже официально признали это сообщение дезой, распространяемой шизой.
этих психов давно пора привлекать за клевету
16:54:30 11-03-2026
Ребята, приезжайте в Новоалтайск, помогите лодырям из администрации решить проблему с бродячими большими собаками, пожалуйста.