В Барнауле охранников предприятия подозревают в расстреле бездомных собак из арбалета

Официальной реакции со стороны правоохранительных органов не последовало

11 марта 2026, 07:49, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула сообщили о возможном жестоком обращении с бездомными животными в районе ТЭЦ‑3. По словам очевидцев, неизвестные могут стрелять по собакам из арбалета, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

О происходящем рассказал местный житель Сергей. Он утверждает, что рядом с теплоцентралью находится предприятие, сотрудники охраны которого могли применять арбалет против бродячих собак.

Как рассказал мужчина, одна из собак, которая постоянно жила возле территории ТЭЦ, однажды появилась с застрявшей в теле стрелой. После этого случая с охранниками якобы проводили разбирательство и серьезный разговор. Однако, как утверждает барнаулец, подобные инциденты могли происходить и позже.

«Эта контора находится слева от переезда, там еще стоят старые рефрижераторы от большегрузов. Хотелось бы, чтобы их наказали по закону», — написал мужчина в социальных сетях.

Также очевидцы сообщили Telegram-каналу Barnaul 22 о раненой собаке, которую заметили на трассе в сторону Павловска. По словам свидетелей, у животного в шее застряла стрела от арбалета, пробившая ее насквозь.

Последний раз собаку видели в районе пункта весового контроля перед Павловском. О дальнейшей судьбе животного информации пока нет.

Информация о расстреле собак возле ТЭЦ-3 в Барнауле из арбалета, не подтвердилась. Об этом сообщили amic.ru в администрации Барнаула. Еще 10 марта, после появления первых постов о собаках, раненных стрелами, представители мэрии и другие специалисты выехали на указанное в сообщениях место. Но не нашли ни бездомных собак, ни стрел, ни свидетелей. Удалось найти женщину, которая обратилась в одно из сообществ с просьбой распространить эту информацию. Но оказалось, что и она не является прямым свидетелем: ей также кто-то рассказал об этой истории, отметили в администрации города.Ранее в Бийске обнаружили погибшую бездомную собаку, обстоятельства ее смерти вызвали резонанс среди зоозащитников. Волонтеры настаивают на возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Не исключается версия, что животное могли отравить, введя яд с помощью шприца.