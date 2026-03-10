В Барнауле 10 марта началась проверка теплосетей — воду подкрасят зеленым цветом

Пищевой краситель абсолютно безопасен, подчеркнули в компании

10 марта 2026, 14:56, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле с 10 марта началось обследование теплосетей с применением специального красителя. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале "СГК Барнаул".

Мера связана с серьезной нагрузкой на систему теплоснабжения, которую создали температурные перепады за три зимних месяца: в Алтайском крае столбики термометров колебались от -40 до +11°C. Для дополнительной проверки герметичности теплосетей в теплоноситель добавят пищевой краситель ярко‑зеленого цвета.

Как пояснил главный инженер барнаульского теплосетевого подразделения СГК Сергей Климов в программе "Социальный барометр" на радио "Вести Алтай", такие меры позволяют выявить сразу несколько видов нарушений:

«При температурных качелях погоды не исключены повреждения трубопроводов, также нарушения герметичности нашего теплообменного оборудования. Еще одна немаловажная причина — несанкционированный разбор сетевой воды. Для выявления таких нарушений в теплоноситель и вводится специальный органический краситель. В марте мы запускаем проверку теплосетей органическим красителем для того, чтобы понять, где у нас есть дефекты, которые можно устранить до проведения гидравлических испытаний».

Органический краситель абсолютно безопасен. Если вода из водопроводных кранов приобретет окрашенный оттенок, горожанам следует незамедлительно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону: 8 (3852) 599‑715.

