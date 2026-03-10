Минздрав ввел цветовую иерархию униформы для российских медиков
10 марта 2026, 17:14, ИА Амител
Минздрав России разработал рекомендации по униформе для медработников: в документе, с которым ознакомилось РИА Новости, предложено шесть цветовых решений для формы в зависимости от должности сотрудника. Цветовая гамма выстроена в соответствии с иерархической структурой медицинской организации.
Так, руководящему персоналу рекомендовано носить фиолетовую форму, врачам — темно‑зеленую, среднему медицинскому персоналу — салатовую. Младший медицинский персонал предлагается одеть в лавандовое, административный — в голубое, а сотрудников немедицинских и хозяйственных служб, включая IT‑специалистов, — в серое.
Помимо требований к цвету одежды, в рекомендациях прописаны параметры обуви для работников медучреждений: толщина подошвы должна составлять 2–3 см для снижения нагрузки на ноги. При этом подошва обязана быть рифленой, прорезиненной и гибкой, не вызывать дискомфорта при ходьбе и исключать проскальзывание.
Ранее amic.ru рассказал, что в Алтайском крае идет активная подготовка к внедрению единой формы для всех медработников первичного звена. "Переоденут" и терапевтов в поликлиниках, и даже фельдшеров в сельских ФАПах. А форма будет очень яркая - от зеленого до лавандового.
17:33:27 10-03-2026
Общество не имеющее цветовой дифференциации штанов - не имеет цели!
Кин-дза-дза! (1986)
17:54:28 10-03-2026
И перед местной администрацией один раз приседать, а перед федеральной - два. Владельцев фиолетовой формы эцилоппы бить не будут.
18:16:54 10-03-2026
Цветовая дифференциация штанов в фильме «Кин-дза-дза!»
18:34:21 10-03-2026
Шинник (18:16:54 10-03-2026) Цветовая дифференциация штанов в фильме «Кин-дза-дза!»... Да, как-то неприятно читать про такую строгую иерархию. Тем более, именно по цветам. Даже у военных всё одинаковое, только погоны разные. Вроде все работающие в медицинском учреждении делают одно дело, способствуют выздоровлению больных. Оказывается, нет...
09:04:19 11-03-2026
Гость (18:34:21 10-03-2026) Да, как-то неприятно читать про такую строгую иерархию. Тем ... Действительно. лучше бы погоны ввели и звания. Младшая санитарка. старшая санитарка, подврач.
18:35:43 10-03-2026
Фиолетовым - фиолетово все будет?
18:39:04 10-03-2026
А привычный белый цвет, даже не предлагается. Очевидно, что окончательно принято решение оказывать услуги, а не лечить.
11:08:51 11-03-2026
Гость (18:39:04 10-03-2026) А привычный белый цвет, даже не предлагается. Очевидно, что ... Это как связано с белым цветом?
18:44:50 10-03-2026
чай не дикари - на глаз-то приседать
18:46:09 10-03-2026
В России наблюдается значительный дефицит медицинских кадров: по данным на начало 2025 года, не хватает более 23 тысяч врачей и почти 64 тысяч специалистов
Это решение должно помочь
18:46:39 10-03-2026
Даже не открывая новость можно было представить что изобразят в камментах. Скудное мышление ведет к примитивизму. Антиутопия Данелия совсем об ином. Но у вас только прямые ассоциации.
19:22:50 10-03-2026
Гость (18:46:39 10-03-2026) Даже не открывая новость можно было представить что изобразя...
про скудность мышления и кретинизм почали бы, а то куратор на мороз вызвездит
19:23:32 10-03-2026
Гость (18:46:39 10-03-2026) Даже не открывая новость можно было представить что изобразя... Данелия, как всякий большой художник, провидец. Всё сбылось. И именно прямо так.
21:21:21 10-03-2026
Гость (19:23:32 10-03-2026) Данелия, как всякий большой художник, провидец. Всё сбылось....
Да, именно так. Но даже Данелия не смог предположить, что звиздец с цветовой дифференциацией наступит через 5-6 лет после выхода фильма - малиновые пиджаки, чёрные бумеры и т.п. Причём лететь на планету Плюк не надо. Ведь, как оказалось, мы на ней живём и давно дифференцируем всё по цветам, званиям, должностям, понятиям...
18:51:35 10-03-2026
Для чиновников тоже нужно ввести цветовую дифференциацию штанов
19:29:13 10-03-2026
на самом деле навязанный цвет может разрушить здоровье человека. А если он не нравится человеку? Чем-то напомнило индийские касты, в каждой касте был свой цвет одежды. Нелепая идея нелепых реформаторов.
21:00:41 10-03-2026
Когда не могут решить проблему по существу, придумывают Кин-дза-дзу.
21:26:37 10-03-2026
Все руки-ноги пришиты, детям СМС-ами на операции собрано, врачей полный комплект в каждом мед. учреждении... И только одна недоработка осталась - вложить деньги в новый вид мед. одежды!! УРА, ТОВАРИЩИ!!! ЭТО ПРОРЫВ!!!
08:10:23 11-03-2026
Предлагаю отражать партийный путь депутатов на лбу, а при потери статуса ноздри рвать - потеря доверия народа есть низкое.
09:17:08 11-03-2026
Рада за врачей: самый экономный вариант, белые халаты покрасить зеленкой. Не благодарите.