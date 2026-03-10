Минздрав ввел цветовую иерархию униформы для российских медиков

10 марта 2026, 17:14, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Минздрав России разработал рекомендации по униформе для медработников: в документе, с которым ознакомилось РИА Новости, предложено шесть цветовых решений для формы в зависимости от должности сотрудника. Цветовая гамма выстроена в соответствии с иерархической структурой медицинской организации.

Так, руководящему персоналу рекомендовано носить фиолетовую форму, врачам — темно‑зеленую, среднему медицинскому персоналу — салатовую. Младший медицинский персонал предлагается одеть в лавандовое, административный — в голубое, а сотрудников немедицинских и хозяйственных служб, включая IT‑специалистов, — в серое.

Помимо требований к цвету одежды, в рекомендациях прописаны параметры обуви для работников медучреждений: толщина подошвы должна составлять 2–3 см для снижения нагрузки на ноги. При этом подошва обязана быть рифленой, прорезиненной и гибкой, не вызывать дискомфорта при ходьбе и исключать проскальзывание.

Ранее amic.ru рассказал, что в Алтайском крае идет активная подготовка к внедрению единой формы для всех медработников первичного звена. "Переоденут" и терапевтов в поликлиниках, и даже фельдшеров в сельских ФАПах. А форма будет очень яркая - от зеленого до лавандового.