Счет за "коммуналку" под присмотром: депутаты усилят контроль за тарифами

Парламентарии планируют навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан

10 марта 2026, 22:32, ИА Амител

"Коммуналка", ЖКУ, оплата

11 марта в Госдуме пройдут обсуждения законопроектов, которые предполагают усиление контроля государства над тарифами в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Жители страны все чаще выражают недовольство из-за высоких расходов на коммунальные услуги», — отметил спикер.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает увеличение числа случаев, когда регионы не выполняют ее предписания. Володин подчеркнул необходимость принятия системных мер для нормализации ситуации в этой области и защиты прав граждан.

В этой связи в Госдуме планируется рассмотрение законопроектов, которые наделяют ФАС дополнительными полномочиями в области регулирования тарифов и усиливают ответственность должностных лиц за регулярное неисполнение предписаний антимонопольного органа.

