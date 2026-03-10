Счет за "коммуналку" под присмотром: депутаты усилят контроль за тарифами
Парламентарии планируют навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан
10 марта 2026, 22:32, ИА Амител
11 марта в Госдуме пройдут обсуждения законопроектов, которые предполагают усиление контроля государства над тарифами в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Жители страны все чаще выражают недовольство из-за высоких расходов на коммунальные услуги», — отметил спикер.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает увеличение числа случаев, когда регионы не выполняют ее предписания. Володин подчеркнул необходимость принятия системных мер для нормализации ситуации в этой области и защиты прав граждан.
В этой связи в Госдуме планируется рассмотрение законопроектов, которые наделяют ФАС дополнительными полномочиями в области регулирования тарифов и усиливают ответственность должностных лиц за регулярное неисполнение предписаний антимонопольного органа.
23:18:47 10-03-2026
Государство не только позволило, но и постановлением правительства строго-настрого обязало жилищные конторы взимать плату (согласно т.н. "нормативу") за уйму липовых кубометров сверх тех реальных, которые в каждом доме фиксируются общим счётчиком! Себя самого "контролёр", вестимо, не схватит за руку...
06:00:51 11-03-2026
Пчелы против меда не пойдут. Показуха.
08:31:53 11-03-2026
Ну, как бы, они медоеды всё-таки...
08:48:19 11-03-2026
Имитация бурной деятельности
09:47:15 11-03-2026
Такое впечатление что депутаты это опг.
10:38:22 11-03-2026
Ну, раз депутаты взялись, то никаких денег не хватит содержать дармоедов. Хана нам.
11:38:45 11-03-2026
Значит опять повысят коммуналку.
12:50:53 11-03-2026
Да тут часто не в тарифах дело, всю зиму жарят так, что можно филиал бани в квартире открывать, +29 градусов, куда годится. Батареи перекрыты, от стояков жарит, форточки постоянно открываем, невозможная жара. ТСЖ вещает что такой теплоноситель им подают с ТЭЦ-3, им даже не приходится его подогревать, так что они якобы не при делах. А потом счет приходит на конскую цифру за отопление. Платим в итоге за свои же мучения в парилке, почему так происходит то ?
13:06:09 11-03-2026
Гость (12:50:53 11-03-2026) Платим в итоге за свои же мучения в парилке. У нас на доме датчик по температуре сам регулирует. в квартире всегда комфортно и по деньгам на 500-700 руб меньше в месяц с аналогичным домом но без датчика. Не все хотят его покупать за счет своих денег. вот и платят за +30
13:38:25 11-03-2026
И че? Запретят в Алтайском крае поднимать тарифы каждый год на 18%? Аннулируют концессию с Мельниченко-Солженицыным на теплосети? Или конфискуют у олигарха яхту, а у губернатора служебный мерседес в пользу "электората"?