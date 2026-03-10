Счет за "коммуналку" под присмотром: депутаты усилят контроль за тарифами

Парламентарии планируют навести порядок в сфере тарифообразования и защитить права граждан

10 марта 2026, 22:32, ИА Амител

"Коммуналка", ЖКУ, оплата / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

11 марта в Госдуме пройдут обсуждения законопроектов, которые предполагают усиление контроля государства над тарифами в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Жители страны все чаще выражают недовольство из-за высоких расходов на коммунальные услуги», — отметил спикер.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает увеличение числа случаев, когда регионы не выполняют ее предписания. Володин подчеркнул необходимость принятия системных мер для нормализации ситуации в этой области и защиты прав граждан.

В этой связи в Госдуме планируется рассмотрение законопроектов, которые наделяют ФАС дополнительными полномочиями в области регулирования тарифов и усиливают ответственность должностных лиц за регулярное неисполнение предписаний антимонопольного органа.

Гость

23:18:47 10-03-2026

Государство не только позволило, но и постановлением правительства строго-настрого обязало жилищные конторы взимать плату (согласно т.н. "нормативу") за уйму липовых кубометров сверх тех реальных, которые в каждом доме фиксируются общим счётчиком! Себя самого "контролёр", вестимо, не схватит за руку...

Кость

06:00:51 11-03-2026

Пчелы против меда не пойдут. Показуха.

Гость

08:31:53 11-03-2026

Кость (06:00:51 11-03-2026) Пчелы против меда не пойдут. Показуха. ...
Ну, как бы, они медоеды всё-таки...

Гость

08:48:19 11-03-2026

Имитация бурной деятельности

гость

09:47:15 11-03-2026

Такое впечатление что депутаты это опг.

гость

10:38:22 11-03-2026

Ну, раз депутаты взялись, то никаких денег не хватит содержать дармоедов. Хана нам.

Иванна

11:38:45 11-03-2026

Значит опять повысят коммуналку.

Гость

12:50:53 11-03-2026

Да тут часто не в тарифах дело, всю зиму жарят так, что можно филиал бани в квартире открывать, +29 градусов, куда годится. Батареи перекрыты, от стояков жарит, форточки постоянно открываем, невозможная жара. ТСЖ вещает что такой теплоноситель им подают с ТЭЦ-3, им даже не приходится его подогревать, так что они якобы не при делах. А потом счет приходит на конскую цифру за отопление. Платим в итоге за свои же мучения в парилке, почему так происходит то ?

Гость

13:06:09 11-03-2026

Гость (12:50:53 11-03-2026) Платим в итоге за свои же мучения в парилке. У нас на доме датчик по температуре сам регулирует. в квартире всегда комфортно и по деньгам на 500-700 руб меньше в месяц с аналогичным домом но без датчика. Не все хотят его покупать за счет своих денег. вот и платят за +30

Гость

13:38:25 11-03-2026

И че? Запретят в Алтайском крае поднимать тарифы каждый год на 18%? Аннулируют концессию с Мельниченко-Солженицыным на теплосети? Или конфискуют у олигарха яхту, а у губернатора служебный мерседес в пользу "электората"?

