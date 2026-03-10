В Госдуме предложили отбирать имущество у родственников коррупционеров

Такая мера, по мнению депутата, станет серьезным сдерживающим фактором

10 марта 2026, 17:34, ИА Амител

Коррупция, адвокат / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Коррупция не должна обогащать семьи нарушителей, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, член комитета по безопасности. В беседе с РИА Новости он рассказал о предложении конфисковывать имущество родственников чиновников, уличенных в коррупции. По его словам, многие коррупционеры оформляют незаконные доходы на своих близких.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также высказался за полную конфискацию имущества как наказание за коррупционные преступления.

«Коррупционеры нередко записывают свои незаконные доходы на родственников и друзей. В результате их жены становятся успешными предпринимателями, а дети и родители получают дорогую недвижимость. При этом сам чиновник может не владеть значительными материальными активами», — отметил депутат.

Шеремет подчеркнул, что родственники чиновников, замешанных в коррупции, должны проходить тщательные проверки со стороны силовых структур. Они обязаны объяснить происхождение своего имущества и денежных средств на банковских счетах.

По мнению парламентария, проверки ближайшего окружения коррупционеров могут значительно снизить их желание заниматься незаконной деятельностью.

Ранее сообщалось, что арестованный за коррупцию чиновник сбежал на СВО и там вновь попался на взятке.