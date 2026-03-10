В Госдуме предложили отбирать имущество у родственников коррупционеров
Такая мера, по мнению депутата, станет серьезным сдерживающим фактором
10 марта 2026, 17:34, ИА Амител
Коррупция не должна обогащать семьи нарушителей, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, член комитета по безопасности. В беседе с РИА Новости он рассказал о предложении конфисковывать имущество родственников чиновников, уличенных в коррупции. По его словам, многие коррупционеры оформляют незаконные доходы на своих близких.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также высказался за полную конфискацию имущества как наказание за коррупционные преступления.
«Коррупционеры нередко записывают свои незаконные доходы на родственников и друзей. В результате их жены становятся успешными предпринимателями, а дети и родители получают дорогую недвижимость. При этом сам чиновник может не владеть значительными материальными активами», — отметил депутат.
Шеремет подчеркнул, что родственники чиновников, замешанных в коррупции, должны проходить тщательные проверки со стороны силовых структур. Они обязаны объяснить происхождение своего имущества и денежных средств на банковских счетах.
По мнению парламентария, проверки ближайшего окружения коррупционеров могут значительно снизить их желание заниматься незаконной деятельностью.
Ранее сообщалось, что арестованный за коррупцию чиновник сбежал на СВО и там вновь попался на взятке.
17:54:19 10-03-2026
Конфискация всего имущества до последних трусов! И пусть живут в общежитиях, хоть в шалашах! А лучше ссылать на север, лес валить.
18:26:39 10-03-2026
А где взять кристально честных проверяющих? Ведь пирамида так выстроена, что украл, то часть наверх. Этак ни правительства, ни госдумы, ни администраций, ни руководства никакого не останется. О Боже, что делать? Может, на начальном этапе раскрывать преступления и руки рубить, чтобы видно было за кем следить в будущем?
18:40:16 10-03-2026
предложение - хорошее.
только проверять-то кто будет?
вот в новостях рассказывали, что на замах шойгу печати ставить негде.
18:41:31 10-03-2026
Давно пора, пусть воруют и боятся что всё что они унесли, могут вернуть обратно, на своё место. На том свете карманов нет, если уж пошёл работать чиновником, то работай по честному. Работа чиновником должна быть служением обществу, а не "бизнесом" с незаконным личным обогащением.
20:35:51 10-03-2026
придумают противоядие-причем быстро...
22:23:21 10-03-2026
Таки озарила "наимудрейших" та прописная истина, которая "тёмному" плебсу известна давным-давно!? Хватит ли однако духу реализовать идею 'великого открытия' на практике?
07:45:13 11-03-2026
По моему это лет 20 назад предлагали, все кто-то мешает это сделать. Интересно кто?
09:05:36 11-03-2026
Гость (07:45:13 11-03-2026) По моему это лет 20 назад предлагали, все кто-то мешает это ...
Тот же кто и предлагает.
08:24:27 11-03-2026
Тогда надо у всех депутатов поголовно и их родаственников отнять все имущество, ибо оно нажито коррупционным путем.
09:16:37 11-03-2026
Дол (08:24:27 11-03-2026) Тогда надо у всех депутатов поголовно и их родаственников от... вот вы сами-то похоже не представляете, на сколько надо нанести вреда экономики чтоб коррупционно заработать тыщёнку себе.
по моим скромным прикидкам только на последнем этапе - *5.
для имперца - так себе арифметика.
11:11:40 11-03-2026
Если депутаты, так заговорили, значит безнадежно плохи дела в нашем королевстве.
12:35:05 11-03-2026
это ж всяк госдумма без квартир останется? Где ж им теперь жить то
16:06:12 11-03-2026
Пчелы против мёда?? Ха-ха-ха!!!
09:20:27 12-03-2026
Абсурд см ешно .один предложил темерь все чины свое предлогают неужели нет своего решения и предложения или создают видимость а в реалии все идет так как идет