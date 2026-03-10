Такой день. Штормовое предупреждение и улица имени Владимира Жириновского в Барнауле

О главных событиях за 10 марта

10 марта 2026, 23:55, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Одна из новых улиц в Барнауле может быть названа в честь российского политика Владимира Жириновского. Об этом amic.ru сообщил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Он пояснил, что депутат Барнаульской городской Думы от ЛДПР Алексей Скосырский обратился в мэрию с предложением об увековечивании памяти Владимира Жириновского путем присвоения его имени одной из улиц столицы Алтайского края.

Коррупция не должна обогащать семьи нарушителей, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, член комитета по безопасности. Он рассказал о предложении конфисковывать имущество родственников чиновников, уличенных в коррупции. По его словам, многие коррупционеры оформляют незаконные доходы на своих близких.

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на вечер 10 марта и сутки 11 марта.