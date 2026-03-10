Особенно остро проблема видна в малых городах и сельской местности, где доходы зачастую еще ниже среднерегиональных

10 марта 2026, 16:25, ИА Амител

Зарплата / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По данным за декабрь прошлого года, разница между максимальной и минимальной средней зарплатой в России составила 227 611 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему.

«Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в экономике страны в декабре 2025 года достигла следующих значений: в Москве - 288 524 рубля, а в Чеченской Республике - 60 913 рублей», - говорится в отчете.

Номинальная начисленная зарплата — это сумма, которую работник получает до вычета налогов (включая НДФЛ) и других удержаний за отработанное время. Этот показатель рассчитывается как отношение фонда начисленной зарплаты к среднесписочной численности сотрудников.

В расчет включаются оклады, премии, надбавки и компенсации. Номинальная зарплата не отражает уровень покупательной способности, в отличие от реальной заработной платы, которая учитывает индекс потребительских цен.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей.