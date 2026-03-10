Разница между высокой и низкой зарплатой в России превысила 220 тысяч рублей
Особенно остро проблема видна в малых городах и сельской местности, где доходы зачастую еще ниже среднерегиональных
10 марта 2026, 16:25, ИА Амител
По данным за декабрь прошлого года, разница между максимальной и минимальной средней зарплатой в России составила 227 611 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему.
«Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в экономике страны в декабре 2025 года достигла следующих значений: в Москве - 288 524 рубля, а в Чеченской Республике - 60 913 рублей», - говорится в отчете.
Номинальная начисленная зарплата — это сумма, которую работник получает до вычета налогов (включая НДФЛ) и других удержаний за отработанное время. Этот показатель рассчитывается как отношение фонда начисленной зарплаты к среднесписочной численности сотрудников.
В расчет включаются оклады, премии, надбавки и компенсации. Номинальная зарплата не отражает уровень покупательной способности, в отличие от реальной заработной платы, которая учитывает индекс потребительских цен.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей.
16:45:41 10-03-2026
Врут 35 платят в среднем
17:15:47 10-03-2026
Антон (16:45:41 10-03-2026) Врут 35 платят в среднем... антош, зачем врешь? 35 даже кондукторам не платят уже
17:43:27 10-03-2026
У нас во многих конторах, в очень крупных конторах, оклад назначается существенно ниже МРОТ, а это 27 т.р. Да, надбавками там что-то натягивают, но факт есть факт и никому до этого нет дела. Не может оклад быть меньше МРОТ
09:19:43 11-03-2026
Прежде чем писать, хоть немного ознакомься по теме.
Оклад (тарифная ставка) может быть меньше МРОТ, если общая сумма заработной платы за полностью отработанный месяц (с учетом премий, надбавок и компенсаций) равна или превышает МРОТ. По закону (ст. 133 ТК РФ) МРОТ гарантирует совокупный доход, а не размер только оклада.
Это часто у нас и практикуется.
12:57:25 11-03-2026
Гость (09:19:43 11-03-2026) Прежде чем писать, хоть немного ознакомься по теме.... Да я то в теме как раз, а вот ты только звон похоже отдаленный слышал. Задолбали вы хитропопые мамкины умники, такие же как и в тех конторах что я выше указал.
На этот копеечный оклад начисляются потом надбавки в %, например допуск к гостайне и т.п. и в итоге за этот гемор ты получаешь надбавку в копейку. И это только один пример. 13-ю платят всегда в долях от оклада.
И при увольнении тебе выплатят только голый оклад, никаких премиальных, который будет меньше МРОТ
09:22:20 11-03-2026
У меня оклад 13500 1/2 от МРОТ с премиями 27000 по белой зп. Про остальное история умалчивает)
18:31:27 10-03-2026
Охранники в общежитиях ещё меньше получают. У нас техничка из клининовой компании 24 000 получает, ей говорят, хочешь больше, бери ещё ставку. Так что ли сдохнуть , отмывая полы и унитазы? Где неправда? Или вы и про галоши верите, что только их и производили в СССР раньше?
09:59:44 11-03-2026
Так чего не радуетесь! Самый лучший в мире же!!!