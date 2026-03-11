Виталий Бородин обвинил Аллу Пугачеву в клевете и подал иск на 5 млн рублей
Компенсацию он намерен направить на нужды СВО
11 марта 2026, 07:15, ИА Амител
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сумма исковых требований — 5 миллионов рублей, сообщает Shot.
Поводом стало недавнее интервью артистки, в котором она, выступая против спецоперации, назвала Бородина "доносчиком и стукачом". Общественник заявил, что Пугачева должна понести ответственность, и отметил, что не понимает, почему она не имеет статуса иноагента, но позволяет себе такие высказывания.
По словам Бородина, в случае положительного решения суда компенсация будет направлена на нужды специальной военной операции. Он также пригласил певицу приехать в Россию и лично поучаствовать в юридических дебатах.
07:33:42 11-03-2026
Не знаю кто такая Пугачёва, но какой-то Бородин явно стукачЪ и доносчикЪ, коль обиделся, настучал и донес в в суд иск о своей обиде и порче репутации.
Причем тут СВО - выиграй суд и распоряжайся.
Вот я как найду миллиард сразу на СВО перечислю - однако, Армия РФ отлично обеспечена, всё на лазерах и роботах, по словам не арестованных генералов.
07:39:39 11-03-2026
пригласил певицу приехать в Россию --- она подождет более благоприятной обстановки, все будет зависеть от итогов, может еще и приедет, на белом коне
08:26:27 11-03-2026
Уж сколько на неё клеветы и грязи вылили,то она на 1 млрд должна иск подать. Нашли крайнюю во всех проблемах.
08:49:03 11-03-2026
ну все - бородин в суде все тучи руками разгонит
09:01:34 11-03-2026
А может главному по коррупции стоит уже присмотреться к деятельности Шойгу и его семьи ещё со времен МЧС вместо того, чтобы лаять на Пугачеву?
09:14:50 11-03-2026
Аллусик, ты не приедешь сюда больше. Только инкогнито, в шляпке высушенного мухомора.... Предателей никто не любит, даже твои друзья иноагенты. А твой ПУгалкин, иноагент -гей...
09:27:20 11-03-2026
Гость (09:14:50 11-03-2026) Аллусик, ты не приедешь сюда больше. Только инкогнито, в шл... а и не надо. ибо транзит, пройденный этап. и не надо возвращаться.
вообще всем бы желал, чтоб везло (везли) как ей (её).
для иллюстрации - помните песню "этот мир придуман не нами"? автор Леонид Петрович Дербенёв - 90 лет с гаком ему сейчас, посмотрите как выглядит. этот до 120 доживет.
10:04:54 11-03-2026
Вы говорите только за себя, и я слышу в ваших словах только желчь и злобу. Трусливых завистников много, а Примадонна только одна!
Вы говорите только за себя, и я слышу в ваших словах только желчь и злобу. Трусливых завистников много, а Примадонна только одна!
10:22:30 11-03-2026
Гость (10:04:54 11-03-2026) Вы говорите только за себя, и я слышу в ваших словах тол... это ещё филя киркоров был - кароль эстрады. пустое место с перьями.
12:18:05 11-03-2026
Гость (09:14:50 11-03-2026) Аллусик, ты не приедешь сюда больше. Только инкогнито, в шл... товарищи...кто чихуа-хуа без присмотра и лекарств тут оставил? заберите пожалуйста!
10:31:50 11-03-2026
сдулась ваша примадонна. старая бабка с силиконовой рожей
не надо никаких исков. Надо ее в Россию потом не пускать когда она сюда полезет когда ее припрет
а ее там припрет не сомневайтесь. Житуха там сегодня мягко говоря плохая а завтра такая будет что побегут а бежать можно будет только в Россию
10:34:05 11-03-2026
Что за обезьяна на фото?
11:14:21 11-03-2026
гость (10:34:05 11-03-2026) Что за обезьяна на фото? ... покажи свое, красавец
12:50:26 11-03-2026
Рухлядь на помойку! И примадонафилов туда же...
13:24:17 11-03-2026
Ах, извините! что мы задели ваши нежные чувства шаманофилов и любителей кальянного рэпа
Ах, извините! что мы задели ваши нежные чувства шаманофилов и любителей кальянного рэпа
15:35:20 11-03-2026
Пугачёва главная колдушка нашей эстрады, она заключила договор с тёмными, и они уничтожили всю эстраду, все её конкуренты ушли со сцены, а кто не ушёл, тот умер в молодом возрасте какой-то странной смертью, и пусть эта коза драная сидит молча, по ней уже ад плачет, сковородка в аду уже готова.
15:35:51 11-03-2026
Пугачёва живёт сейчас чужой жизнью, она её украла, колдуха поганая, от неё и ад взорвётся, от такой твари.
19:46:17 11-03-2026
Пугачёва получит все страдания, которые она причинила другим, здесь, на Земле, и только так она поймёт, что она сделала. Такова воля Бога!!!
19:06:30 12-03-2026
Пугачёва живёт чужой жизнью, она украла жизнь Юрия Шатунова.