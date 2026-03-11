Виталий Бородин обвинил Аллу Пугачеву в клевете и подал иск на 5 млн рублей

11 марта 2026, 07:15, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сумма исковых требований — 5 миллионов рублей, сообщает Shot.

Поводом стало недавнее интервью артистки, в котором она, выступая против спецоперации, назвала Бородина "доносчиком и стукачом". Общественник заявил, что Пугачева должна понести ответственность, и отметил, что не понимает, почему она не имеет статуса иноагента, но позволяет себе такие высказывания.

По словам Бородина, в случае положительного решения суда компенсация будет направлена на нужды специальной военной операции. Он также пригласил певицу приехать в Россию и лично поучаствовать в юридических дебатах.