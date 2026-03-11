НОВОСТИОбщество

Виталий Бородин обвинил Аллу Пугачеву в клевете и подал иск на 5 млн рублей

Компенсацию он намерен направить на нужды СВО

11 марта 2026, 07:15, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сумма исковых требований — 5 миллионов рублей, сообщает Shot.

Поводом стало недавнее интервью артистки, в котором она, выступая против спецоперации, назвала Бородина "доносчиком и стукачом". Общественник заявил, что Пугачева должна понести ответственность, и отметил, что не понимает, почему она не имеет статуса иноагента, но позволяет себе такие высказывания.

По словам Бородина, в случае положительного решения суда компенсация будет направлена на нужды специальной военной операции. Он также пригласил певицу приехать в Россию и лично поучаствовать в юридических дебатах.

суд Знаменитости

Комментарии 19

Avatar Picture
Олег

07:33:42 11-03-2026

Не знаю кто такая Пугачёва, но какой-то Бородин явно стукачЪ и доносчикЪ, коль обиделся, настучал и донес в в суд иск о своей обиде и порче репутации.
Причем тут СВО - выиграй суд и распоряжайся.
--------------
Вот я как найду миллиард сразу на СВО перечислю - однако, Армия РФ отлично обеспечена, всё на лазерах и роботах, по словам не арестованных генералов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:39:39 11-03-2026

пригласил певицу приехать в Россию --- она подождет более благоприятной обстановки, все будет зависеть от итогов, может еще и приедет, на белом коне

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:27 11-03-2026

Уж сколько на неё клеветы и грязи вылили,то она на 1 млрд должна иск подать. Нашли крайнюю во всех проблемах.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:03 11-03-2026

ну все - бородин в суде все тучи руками разгонит

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:34 11-03-2026

А может главному по коррупции стоит уже присмотреться к деятельности Шойгу и его семьи ещё со времен МЧС вместо того, чтобы лаять на Пугачеву?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:50 11-03-2026

Аллусик, ты не приедешь сюда больше. Только инкогнито, в шляпке высушенного мухомора.... Предателей никто не любит, даже твои друзья иноагенты. А твой ПУгалкин, иноагент -гей...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:27:20 11-03-2026

Гость (09:14:50 11-03-2026) Аллусик, ты не приедешь сюда больше. Только инкогнито, в шл... а и не надо. ибо транзит, пройденный этап. и не надо возвращаться.
вообще всем бы желал, чтоб везло (везли) как ей (её).
для иллюстрации - помните песню "этот мир придуман не нами"? автор Леонид Петрович Дербенёв - 90 лет с гаком ему сейчас, посмотрите как выглядит. этот до 120 доживет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:54 11-03-2026

Гость (09:14:50 11-03-2026) Аллусик, ты не приедешь сюда больше. Только инкогнито, в шл...
Вы говорите только за себя, и я слышу в ваших словах только желчь и злобу. Трусливых завистников много, а Примадонна только одна!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:22:30 11-03-2026

Гость (10:04:54 11-03-2026) Вы говорите только за себя, и я слышу в ваших словах тол... это ещё филя киркоров был - кароль эстрады. пустое место с перьями.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:05 11-03-2026

Гость (09:14:50 11-03-2026) Аллусик, ты не приедешь сюда больше. Только инкогнито, в шл... товарищи...кто чихуа-хуа без присмотра и лекарств тут оставил? заберите пожалуйста!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

10:31:50 11-03-2026

сдулась ваша примадонна. старая бабка с силиконовой рожей
не надо никаких исков. Надо ее в Россию потом не пускать когда она сюда полезет когда ее припрет
а ее там припрет не сомневайтесь. Житуха там сегодня мягко говоря плохая а завтра такая будет что побегут а бежать можно будет только в Россию

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:34:05 11-03-2026

Что за обезьяна на фото?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:21 11-03-2026

гость (10:34:05 11-03-2026) Что за обезьяна на фото? ... покажи свое, красавец

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:26 11-03-2026

Рухлядь на помойку! И примадонафилов туда же...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:17 11-03-2026

Гость (12:50:26 11-03-2026) Рухлядь на помойку! И примадонафилов туда же......
Ах, извините! что мы задели ваши нежные чувства шаманофилов и любителей кальянного рэпа

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:20 11-03-2026

Пугачёва главная колдушка нашей эстрады, она заключила договор с тёмными, и они уничтожили всю эстраду, все её конкуренты ушли со сцены, а кто не ушёл, тот умер в молодом возрасте какой-то странной смертью, и пусть эта коза драная сидит молча, по ней уже ад плачет, сковородка в аду уже готова.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:51 11-03-2026

Пугачёва живёт сейчас чужой жизнью, она её украла, колдуха поганая, от неё и ад взорвётся, от такой твари.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:46:17 11-03-2026

Пугачёва получит все страдания, которые она причинила другим, здесь, на Земле, и только так она поймёт, что она сделала. Такова воля Бога!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:30 12-03-2026

Пугачёва живёт чужой жизнью, она украла жизнь Юрия Шатунова.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров