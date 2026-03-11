iPhone, орехи и специи. Что может подорожать в России из-за конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт объяснил, повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на цены товаров в России

11 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Корабль компании HadKon / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Военный кризис на Ближнем Востоке может повлиять на мировую логистику и сроки доставки товаров, однако существенного роста цен для российских покупателей ожидать не стоит. Такое мнение в интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул высказал международный эксперт в области финансирования транспортных активов и логистики Алексей Пономарев. Рассказываем, что именно может подорожать уже в ближайшее время.

Какие маршруты могут использовать компании

Из-за конфликта могут возникать проблемы с авиаперевозками и морскими маршрутами, а также увеличиваться сроки доставки. Это способно затронуть поставки сухофруктов, орехов, специй, электроники, ювелирных изделий, а также автомобилей и автозапчастей. Однако доля логистических расходов в конечной цене товара обычно невелика.

По словам Алексея Пономарева, часть грузов проходит транзитом через страны Персидского залива. Но даже если эти маршруты окажутся ограничены, компании смогут быстро перестроить поставки.

Эксперт отметил, что существует несколько альтернативных логистических путей доставки товаров в Россию. Первый — традиционный маршрут через Суэцкий канал. Второй — обходной путь вокруг мыса Доброй Надежды. Третий вариант — доставка грузов во Владивосток с дальнейшей перевозкой по Транссибирской магистрали. Еще один возможный путь — Северный морской путь, однако он пока используется ограниченно и не обеспечивает круглогодичных контейнерных перевозок.

Алексей Пономарев считает, что даже если логистика немного подорожает, это редко приводит к заметному росту цен для покупателя, поскольку транспортные расходы составляют лишь небольшую часть стоимости товара.

Почему дорожает техника Apple

В некоторых СМИ появилась информация о росте цен на технику Apple примерно на 15% из-за осложнений логистики через страны Персидского залива. Однако, по мнению эксперта, основную роль в формировании цен играет не транспортировка, а налоговая нагрузка. Пономарев напомнил, что после 2022 года стоимость продукции Apple в России резко выросла, однако позже рынок стабилизировался. Сейчас разница цен между Россией, Европой и Ближним Востоком чаще всего связана именно с налогами и особенностями торговли.

Кроме того, техника Apple относится к премиальному сегменту, поэтому умеренное изменение цены обычно не влияет на спрос. Эксперт добавил, что серьезный рост стоимости товаров возможен лишь в случае длительного конфликта, который приведет к ускорению инфляции и увеличению себестоимости производства.

«Я не думаю, что это существенно повлияет на стоимость товаров — ни дешевых, ни дорогих. Могут немного подорожать фрукты. Но в цену поставки обычно закладывают определенный запас, который позволяет сглаживать подобные ситуации. Серьезный рост цен возможен, только если конфликт затянется и начнет влиять уже на стоимость производства», — заключил эксперт.